Eleições no Remo: candidatos à presidência falam sobre planos para o futebol feminino do clube

O Clube do Remo está próximo de ter um novo presidente no comando. Com as eleições no dia 12 de novembro se aproximando, os planos dos candidatos para o time estão em pauta, e um dos tópicos mais importantes é o futebol feminino do clube, já que a equipe feminina do Leão tem se destacado nas competições.

Disputando atualmente o Campeonato Paraense, as azulinas estão em busca do tricampeonato na competição, que garante uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro, algo que a equipe não precisa, já que conquistou o acesso à Série A2, a qual deve disputar no próximo ano.

Com a classificação para a Série A2, um planejamento maior envolvendo orçamento e comissão técnica, seria necessário para a equipe feminina do Remo, já que diferente da Série A3, disputada em formato mata-mata, a Segundona feminina é disputada em formato misto. A primeira fase da competição segue um formato ‘corrido’, antes de seguir para as etapas eliminatórias, disputadas em jogos de ida e volta.

A equipe de esportes de O Liberal, entrevistou os candidatos à presidência do time, para falar mais sobre os planos para a equipe feminina do Clube do Remo, desde orçamentos até os planos e projetos para a equipe e comissão técnica, visando o calendário cheio da equipe no próximo ano.

Confira:

Renan Bezerra (chapa “Frente Azulina”)

O candidato da chapa “Frente Azulina”, Renan Bezerra, tem grandes planos para o futebol feminino do clube. Ele, que já foi duas vezes eleito conselheiro do clube e também atuou como diretor de marketing, quer investir ainda mais no futebol feminino, algo já em seu planejamento de gestão.

“Há uma previsão dentro do nosso projeto de fazer um aporte, um investimento no futebol feminino, primeiro pela própria situação que a gente se encontra hoje. Com o acesso, o nível de exigência será maior, a visibilidade será maior, e o clube realmente precisa fazer esse investimento. Nem é questão de querer ou não, é questão de precisar fazer, não há a possibilidade de qualquer gestor que entrar no clube não fazer esse investimento”, explicou.

Segundo Bezerra, a exclusividade de profissionais e capacitação para que eles lidem com as especificidades do feminino, também devem ser pontos trabalhados caso ele seja eleito.

“O feminino só conta com um treinador exclusivo, que é o Mercy e uma preparadora física, então o resto dos profissionais que atua no futebol feminino não são exclusivos. Sabemos que o futebol feminino tem especificidades, as atletas têm especificidades, o jogo difere, então a gente precisa ter de fato uma estrutura mais profissional para tratar o futebol feminino. Além desse investimento, queremos a evolução dos próprios profissionais, com cursos, capacitações, para a gente conseguir estar formando atletas dentro da nossa casa, e não estar apenas trazendo de outros centros. Então investiremos bastante nessa formação, para iniciar o processo de profissionalização do futebol feminino”, afirmou.

Para que esse investimento ocorra, é preciso um orçamento específico para a divisão feminina do clube, algo que não existe atualmente, já que toda a receita é dividida com as equipes da base.

“A mesma diretoria da base é do futebol feminino. Então estamos propondo iniciar esse processo de divisão, a base ficar com a base e o futebol feminino com uma estrutura própria, verticalizada, onde teremos o gerente, toda uma estrutura para formar as atletas, com um programa de formação continuada para os profissionais do futebol feminino. Iniciaremos com investimento no setor, mas fazendo um estudo de viabilidade, para entender as demandas urgentes e o que poderemos utilizar de orçamento, uma vez que o futebol feminino hoje não tem um orçamento próprio definido”, explicou.

De acordo com Renan, caso vença a eleição, também deve existir um investimento maior em marketing para as meninas, destacando uma pasta exclusiva na comunicação do clube para isso, além do trabalho em conseguir patrocinadores para o time feminino.

“A gente sabe que conseguir patrocínio para o futebol feminino é um desafio muito grande, mas estamos dispostos a trabalhar tudo isso, de forma bem profissional, dentro desse espectro para conseguir avançar com mais recursos no futebol feminino. É importante dizer que criaremos a diretoria de projetos estratégicos, que atuará com os esportes a fim de fomentar as ações no feminino, base e esportes olímpicos. Para a gente poder, em cada nicho, captar recursos públicos ou privados, e criar projetos próprios para cada área”, afirmou.

Ainda segundo Renan, não existem conversas com a comissão técnica ou com jogadoras sobre planos para 2024, já que a equipe ainda disputa o Campeonato Paraense 2023. Sobre o Centro de Treinamento do Leão, em Outeiro, Bezerra afirmou que todas as estruturas físicas do clube, sempre estarão à disposição da equipe feminina.

Antônio Carlos Teixeira, o ‘Tonhão’ (chapa “Remo mais Forte”)

O candidato da atual gestão do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o “Tonhão”, já tem planos para o futebol feminino caso assuma a presidência do clube. O principal deles é separar a diretoria feminina da diretoria de base.

“Queremos a ampliação da estrutura do futebol feminino e desmembrar a diretoria de futebol feminino da diretoria de base. Também ampliaremos o NASP no CT do clube, com aquisição de novos equipamentos para reforçar o atendimento as nossas atletas do feminino. A partir do que já é feito atualmente, ampliaremos o investimento em programas de acompanhamento psicológico, fisiológico, médico e nutricional desde as categorias de base do clube até o futebol feminino e masculino profissional”, explicou.

Além dos já informados, o candidato planeja ainda a construção de um alojamento e vestiário próprio para o futebol feminino, no Centro de Treinamento do Rei da Amazônia. Segundo o candidato, os planos devem ser viabilizados por novos patrocínios para a equipe feminina, algo em que sua equipe deve trabalhar.

Ainda não houve conversas da chapa com a comissão técnica e com as jogadoras para planejamentos para o próximo ano, o papo deve acontecer assim que acabar o Parazão feminino. De acordo com Tonhão, a maior participação de mulheres, além das jogadoras, no clube é um dos planos de sua gestão.

"A chapa Remo Mais Forte tem uma visão ampla da participação feminina no clube na totalidade. Fizemos uma plenária para debater apenas com as mulheres sobre a participação feminina na instituição e também no futebol. Deste encontro saíram propostas que estão no nosso plano de gestão para o triênio, como criar grupo multiprofissional de assistência permanente as atletas mulheres do clube. Também planejamos elaborar uma proposta de alteração no estatuto do clube para a inclusão de artigos que visam aumentar a participação feminina na instituição”, finalizou.

Marco Antônio Pina, o ‘Magnata’ (chapa “Por um Remo mais forte e vitorioso”)

Marco Antônio Pina, o “Magnata”, é o principal opositor à atual gestão do Clube do Remo, e tem o futebol feminino como uma das principais prioridades de sua gestão, buscando não só alavancar o time principal, mas também revelar talentos em uma base feminina dentro do clube.

“O futebol feminino é uma das nossas prioridades. Os campeonatos estão cada vez mais organizados e o Remo não pode perder a oportunidade de ser protagonista no futebol feminino. Assim como o profissional masculino precisa ser reestruturado, reestruturemos o departamento de futebol feminino, trabalhando em parceria com o departamento de divisão de base, garantindo as condições para sermos competitivos e revelarmos talentos para Brasil e para o Mundo. Imagina quantas Martas não existem aqui no Pará só aguardando uma oportunidade, e o Clube do Remo dará essa oportunidade”, disse.

Sobre orçamentos para o futebol feminino, Magnata afirmou que ainda não pode especificar valores investidos para este departamento, mas que projetos devem ser lançados para o futebol feminino visando a Série A2 do Brasileirão.

“O Clube do Remo terá um programa de atração e fixação de novos talentos, e isso passa por uma política salarial decente e por um staff competente. Estamos conversando com parceiros para estruturarmos um orçamento específico para o feminino, principalmente para disputar a Série A2. Mas a estimativa orçamentária será feita em razão do planejamento 2024 que entregaremos ao CONDEL, então não podemos ainda quantificar valores. A coisa certa é de que o futebol feminino é mais do que uma realidade, é uma necessidade para o Clube do Remo”, declarou.

Sobre a atual equipe feminina e comissão técnica do futebol feminino, Magnata afirmou que ainda não houve contato, no entanto, já existem planos para caso seja eleito. “O que for bom para o Clube, permanece e acrescentaremos em profissionais de reconhecida competência. Mas já estamos trabalhando o planejamento com uma equipe especialista. Já temos nomes que assim que as eleições acabarem serão anunciados”, afirmou.

Em seus planos também estão ações de marketing e a captação de patrocínios para a valorização do futebol feminino e também da torcida feminina do Clube do Remo.

“A mulher está cada vez mais nos estádios e consumindo o futebol, que era erroneamente era dito como um esporte de homem. Esse ano tivemos uma grande copa do mundo, transmitida para todos os países praticamente. Criaremos uniforme exclusivo para o Futebol Feminino, cobertura e transmissão dos jogos pelo Remo TV e ações comerciais direcionadas ao público feminino. Trataremos com todo carinho e respeito a torcedora, que consome tanto ou mais que o torcedor homem. Então, além de adaptar nossos espaços com o Baenão para receber plenamente a mulher, com banheiros limpos e confortáveis, banheiro família para quem levar sua criança para o estádio, além de disponibilizar uma gama de produtos e serviços diferenciados para o público feminino”, finalizou.

Jader Gardeline (chapa “Avança Remo”)

Outro candidato da oposição, Jader Gardeline tem um plano extenso para o futebol feminino, que se deseja prioritariamente "colocar o futebol feminino definitivamente no orçamento e em todas as ações do clube". Nesse aspecto, Jader traça para o esporte alguns tópicos importantes:

"Nossas guerreiras conquistaram um importante espaço no futebol brasileiro, estamos na série A2. Agora, o sarrafo aumentou. Temos que dotar o CT de boa estrutura para elas, formar um staff de primeira linha e de uma forma bem assertiva, colocar o futebol feminino definitivamente no orçamento e em todas as ações do clube. Firmo o compromisso com nosso Futebol Feminino", começa.

Em relação aos investimentos, Jader garante uma cota fixa de investimento com base na receita do clube. "De início, vamos cumprir nosso estatuto e destinar os recursos obrigatórios para o futebol feminino. Serão 10% de todo o patrocínio que o clube recebe, que irá para Base, Esportes olímpicos e Futebol Feminino. Outra inovação, será a opção que nosso programa de sócio torcedor terá. Vai ser possível destinar 5% de sua mensalidade para alguma área específica do clube, com exemplo: sede náutica, futsal, vôlei, basquete ou Futebol Feminino".

O candidato prefere não tecer estimativas, haja vista que só conhecerá o poder econômico do clube caso seja eleito, mas garante desde já a manutenção da atual estrutura profissional. "Será mantida a comissão técnica. Atualmente, estão disputando a competição (campeonato paraense) e não vamos tirar a atenção e foco nem das atletas e nem da comissão. A partir do dia 12 de novembro, caso eleitos, vamos tratar com toda a responsabilidade com todos do futebol feminino".

Além disso, novos profissionais devem chegar ao clube, em caso de vitória. "A comissão técnica deverá apontar se em alguma posição específica o clube precisará se reforçar. A partir deste comando vamos buscar as soluções para preparar nosso elenco e comissão da melhor forma possível", garante Jader, que prioriza, junto ao masculino, o uso do CT pelas meninas. "Estão sendo construídos 2 campos novos. Ainda vamos precisar fazer muitos investimentos, para poder dar a estrutura que elas precisam e merecem".

Para alcançar os resultados obtidos, Jader garante que o departamento terá autonomia no marketing, que será benéfico para atrair novos patrocinadores. "Vamos criar campanhas exclusivas para valorizar e explorar este mercado. Todo o bom resultado disto, será retornado em novos investimentos para elas. Todo investidor quer sua marca exposta de forma positiva. Nossas meninas disputarão a série A2 do brasileiro. Logo, estarão em todas as mídias nacionais. Os investidores se interessarão de forma volumosa por esta exposição que a marca trará", encerra.