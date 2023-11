Remo: Comissão Eleitoral recebe representação da chapa 'Frente Azulina' contra 'Remo Mais Forte'

O clima continua quente nas esferas azulinas, faltando cerca de 10 dias para as eleições que irá definir o novo presidente do Clube do Remo pelos próximos três anos. Desta vez, a liderança da chapa "Frente Azulina", encabeçada pelo candidato Renan Bezerra, entrou junto à Comissão Eleitoral com uma representação contra a chapa "Remo Mais Forte", do candidato Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão", alegando uso indevido de funcionários do clube em campanha eleitoral, segundo eles, ferindo a resolução eleitoral editada pela comissão.

O Núcleo de Esportes de O Liberal ouviu um dos membros da Comissão Eleitoral, Antônio Cabral, que explicou os motivos que levaram ao pedido, que, caso seja deferido, pode impugnar a chapa da situação.

"Essa representação se prende ao fato de que um funcionário do Remo participou de um adesivaço junto com a chapa e a resolução 003, editada pela Comissão Eleitoral, que trata do assunto, não permite a participação de funcionários do clube em atividades ligadas a qualquer um dos candidatos. Além disso, teria ocorrido um evento na natação do clube, onde fizeram propaganda para o candidato Tonhão. Então, essa representação foi oferecida, assim como foi oferecido o contraditório, que foi feito, e está em análise da comissão".

Ainda conforme o membro da comissão, não há um prazo para retorno, mas os trabalhos já estão sendo realizados e espera-se que até a próxima sexta-feira (3), saia o veredito.

"A resolução não estabelece um prazo para que a gente possa tomar uma decisão. Porém, até sexta-feira devemos dar o resultado. Estamos nos debruçando sobre o assunto, estudando para dar a decisão a respeito da representação. Ou pela procedência, que é a cassação da chapa,. ou improcedência, que no caso se caracteriza pela falta de elementos suficientes para aplicar a penalidade", encerra.