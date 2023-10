‘Frente Azulina’ pede cassação contra chapa adversária após supostas quebras de regras na eleição

A chapa “Frente Azulina”, comandada por Renan Bezerra, oficializou no último sábado (28), um pedido de cassação da candidatura contra a adversária “Remo Mais Forte”, de Antônio Carlos Teixeira, por descumprir regras impostas pela Comissão Eleitoral para as eleições ao Conselho Diretor do Clube do Remo. A votação ocorre no dia 12 de novembro.

Conforme o documento ao qual o Grupo Liberal teve acesso, a “Frente Azulina” acusou a chapa adversária de usar funcionários do clube em seus eventos e aproveitar de eventualidades, como, por exemplo, o Círio de Nazaré e a competição de natação entre os próprios atletas do Remo, para fazer campanha da chapa.

“(...) Ocorre que a chapa denominada ‘Remo Mais Forte’ anunciou e realizou um último dia 28/10 atividade de campanha denominada ‘adesivação do Tonhão’. (...) Para fins de comprovar a grave infração acima, a chapa denunciante apresenta imagens retirada do perfil da rede social Instagram, a qual comprava a participação no evento do funcionário do Clube do Remo de nome JEFFERSON RAMON, enfermeiro do clube”, detalhou a chapa no documento de denúncia.

Além do documento protocolado, a “Frente Azulina” também utilizou as redes sociais neste domingo (29) para repudir as ações da concorrente.

“Acreditamos que as eleições precisam ser justas e limpas, para que todos os candidatos e suas chapas possam ter igualdade na exposição de seus projetos e propostas para o Clube do Remo, deixando para o associado o poder de decidir quem é a melhor opção para o Leão Azul”, escreveu em um trecho da publicação.

Defesa

O Grupo Liberal procurou a chapa “Remo Mais Forte” para dar espaço ao seu posicionamento e defesa das acusações, porém, não recebeu uma resposta até o fechamento da matéria.

Votação

Assim como nos últimos anos, a votação será realizada por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), assim como ocorrem nas eleições gerais e municipais. Os sócios proprietários e remidos aptos a votar deverão escolher até cinco candidatos ao Condel, uma chapa ao Conselho Diretor do Clube do Remo (Codir) e uma chapa para a AG. É permitido levar a famosa "cola" com os números dos candidatos.

Os eleitos deverão cumprir um mandato de três anos. Para o pleito deste ano, o colégio eleitoral é formado por 3.438 sócios que escolherão, além do novo presidente, os 100 membros do Conselho Deliberativo, de um universo de 208 candidatos. Para a Assembleia Geral há apenas uma chapa inscrita.