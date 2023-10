Eleições no Remo: Após mudanças, Comissão Eleitoral divulga lista final de sócios que podem votar

O processo eleitoral do Clube do Remo segue forte e, o a Comissão Eleitoral, solicitou e foi divulgado no site do clube, a lista oficial com os sócios que estão aptos a votar nas eleições do Leão Azul, que estão marcadas para o próximo dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém. Mais de 3.300 sócios poderão participar do pleito remista.

A lista publicada no canal oficial do Remo, foi solicitada pela Comissão Eleitoral, após pedido de ajustes nos nomes dos associados que já haviam falecidos e, que ainda constavam na primeira lista de votação. A eleição azulina decidirá quem será o novo presidente do clube pelos próximos três anos, além da escolha de novos conselheiros (Condel), novos membros da Assembleia Geral e também um novo presidente do Conselho Deliberativo. Só terão direito a voto na eleição azulina os sócios remidos e também os proprietários. Confira a lista de sócios aqui.

Ao todo são quatro candidatos na disputa pela presidência do Remo, que terá um presidente inédito. A chapa 10, denominada de “Frente Azulina, tem como concorrente ao pleito Renan Bezerra. A chapa 20, “Por um Remo Forte e Vitorioso”, tem como candidato Marco Antônio Pina, o Magnata. A terceira chapa, a de número 30, chamada de “Avança Remo”, é liderada por Jader Gardeline e, fechando os concorrentes, a chapa de número 40, a “Remo mais Forte”, que tem como concorrente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, candidato da situação.