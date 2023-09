Remo: aproximadamente 3 mil sócios podem votar na eleição azulina; inscrições terminam dia 13

O Remo vive um momento importante na vida do clube. O Leão Azul está em pleno pleito eleitoral, em que irá conhecer seu mais novo presidente pelos próximos três anos. A eleição ganha força e os bastidores fervem atrás de votos que podem decidir o futuro do clube. O presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda, conversou com a equipe de O Liberal sobre esse momento e avalia como salutar a disputa.

“As chapas estão em plena articulação, procurando o melhor para que cada uma propõe. A composição das chapas é muito importante e isso ganha as redes sociais, sai da esfera clube, sede social. Percebo uma movimentação intensa dos associados, propostas nas redes, imprensa, antes as eleições não eram tão atrativas, as candidaturas eram difíceis, principalmente com a crise financeira do Remo, atolado em dívidas, e hoje o clube tem apelo dos sócios de uma forma positiva a uma participação democrática”, disse.

Daniel Lavareda Jr., presidente da Assembleia Geral do Remo (Sandro Galtran/ Ascom Remo)

Daniel Lavareda ainda não sabe o número certo de sócios aptos à votação, mas existe um número estimado, já repassado pelo Codir.

“Cerca de 3 mil pessoas podem participar da eleição. Essa foi a informação do Codir, mas esse número não é definitivo, só terei acesso ao número real, depois que que formada a comissão eleitoral, além das inscrições, aí vou solicitar ao Codir, que irá me entregar algo concreto”, comentou.

Atualmente três chapas estão na disputa do pleito eleitoral azulino, porém, uma outra chapa pode aparecer. Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, é o candidato da situação. Marco Antônio Pina, o Magnata, vem como oposição, além de Jader Gardeline. Os candidatos podem se inscrever na secretaria do clube até o dia 13 de outubro e a eleição ocorre no dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, em Belém.