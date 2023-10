Eleição no Remo: Com apoio de Fábio Bentes, chapa de Tonhão é a segunda inscrita no pleito

A chapa da atual situação no Remo está devidamente inscrita para concorrer às eleições do Leão Azul. Composta por Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, além de Milton Campos e Glauber Gonçalves como vice-presidentes, a chapa intitulada “Remo Mais Forte” está apta a concorrer ao pleito azulino, que ocorrerá no dia 12 de dezembro. A inscrição foi efetivada na tarde da última terça-feira (10).

VEJA MAIS

Tonhão foi vice-presidente na gestão de Fábio Bentes, atual presidente azulino, que deixará o cargo em novembro. Aos 60 anos, Tonhão faz parte dos bastidores azulinos há décadas e é grande benemérito do clube. Fez parte de grandes campanhas do Remo no cenário nacional, além de ser vice-presidente na conquista do título da Série C em 2005, além dos acessos à Série A em 1992, e também esteve à frente do futebol remista no acesso à elite do futebol, na então Copa João Havelange, em 2000.

Além da chapa de Tonhão, o pleito azulino conta com a chapa de Jader Gardeline, que foi inscrita na semana passada. O prazo de inscrições de chapas termina na próxima sexta-feira (13). Outras duas chapas lançaram seus candidatos, mas ainda não efetuaram a inscrição, são eles: Marco Antônio Pina, o Magnata, e também Renan Bezerra.

Cerca de três mil sócios estão aptos a exercer seu direito de voto na eleição do Leão Azul, que está marcada para o dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém. Quem vencer a eleição comandará o Remo pelos próximos três anos.