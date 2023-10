Próximo das eleições do Remo, candidatos debatem futuro do Leão e venda do futebol para a SAF

O momento no Remo é de análise de propostas para uma eleição que colocará no poder um presidente inédito na história de um clube centenário. Um dos assuntos pertinentes nas rodas de conversas dos associados azulinos é a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que está cada vez mais presente nos clubes brasileiros. A venda do futebol do clube ainda gera dúvidas em muitos, já em outros é a solução dos problemas financeiros e a busca por conquistas e mudança de patamar no cenário local e nacional.

A equipe de O Liberal conversou com os quatro candidatos à eleição do Remo para saber deles sobre a SAF, o que acham, qual o cenário, qual o estudo já feito e como irão trabalhar o assunto, caso vençam o pleito azulino, que está marcado para o dia 12 de novembro.

VEJA MAIS

A diretoria do Remo chegou a receber a proposta de uma SAF na temporada passada, no valor de 40 milhões de euros, cerca de R$210 milhões, do empresário Leandro Rodrigues, porém a cúpula azulina montou uma comissão de estudo no Condel e analisou de forma jurídica o assunto, chegando à conclusão que não seria o momento para o Remo tornar-se SAF e que não teria garantias jurídicas no processo, vetando a possibilidade do clube virar SAF.

No bate-papo com os candidatos ao pleito do Remo, algumas ideias em comuns, outros apontam estudos já delineados por suas chapas, além de análise de mercado e mudanças de patamar na divisão nacional, já que o Remo se encontra na Série C. Confira o que cada candidato falou sobre o assunto SAF

MARCO ANTÔNIO PINA - MAGNATA

Marco Antônio Pina, o Magnata, defende que o Remo vire SAF (Márcio Nagano / Arquivo O Liberal)

“Sou completamente a favor da SAF, mas penso que o momento não é para a SAF. Quando a SAf chegou ao Brasil foi para socorrer os clubes que estavam à beira da falência. Agora a SAF é uma realidade no mundo e no Brasil chegou de dois anos e em Belém chegará também, mas primeiro o Remo precisa estar estruturado.

O estatuto do clube precisa estar adequado, modernizado para que uma futura proposta de SAF venha a ser analisada e viabilizada. O estatuto precisa passar por profundas reformas e estar no meu plano de gestão. Vamos sugerir ao Condel novo várias reformas estatutárias, pois o Remo terá muito trabalho, para implantar uma gestão profissional, caso não mude o seu estatuto.

Vamos criar um grupo de estudo da presidência para uma possível SAF e sugerir que o Condel tenha uma comissão de estudos para fins de SAF. Até agora nenhum investidor me procurou para tratar do assunto”, afirmou.

RENAN BEZERRA

Renan Bezerra aguarda propostas, proém, avalia que o momento atual do Remo não é para a SAF (Samara Miranda / Remo)

“Não existe sim ou não. Essa decisão depende da proposta que chegar, não posso dizer que sou a favor ou contra a SAF, pois é a proposta que vai determinar e o conjunto do clube vai decidir o caminho, não apenas o presidente. Isso é decisão que deve ser compartilhada com o conjunto do clube. A nossa proposta de gestão, nós vamos estruturamos todo o caminho para uma possível SAF e divide o Remo praticamente em dois, que é o administrativo, financeiro, esportes olímpicos e o Remo futebol.

Tivemos esse cuidado na hora de projetar nosso modelo de gestão do que e que estamos propondo ao nosso associado, que é uma possível venda para uma SAF. Importante dizer que o Remo joga um campeonato periférico à nível nacional, que é a Série C e isso torna o clube desvalorizado no cenário nacional. Se estivéssemos na Série B ou A, teríamos condições de vender o futebol do clube por um valor bem mais interessante. Atlético-MG, Athletico-PR, o próprio Coritiba-PR, o Fortaleza também aprovou, mas tudo depende da proposta que chegar, mas atualmente, na Série C, na estrutura em que o Remo está hoje é muito complicado o Remo tornar-se SAF.

Precisamos entender a SAF não como alguns clubes no país têm entendido, que é uma solução financeira de curto prazo, o que não é isso. A SAF é sociedade anônima, você abre o clube para investidores, que que querem retornos. As coisas não funcionam de uma maneira tão simples assim como se ventila por aí. É uma decisão pautada em responsabilidade e não dá para tratar apenas como um sim ou não, mas é um movimento que veio com força no futebol brasileiro e a gente estrutura o nosso projeto para isso, para uma possível venda, mas não neste momento de Série C, mas quando estiver um pouco mais valorizado”, comentou.

ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA - TONHÃO

Tonhão informa que estudos foram realizados e que alguns modelos de SAFs são interessantes (Ivan Duarte / O Liberal)

“A chapa é a favor que se continue o estudo a respeito da SAF, encontrando assim o melhor caminho para o Clube do Remo. O Clube já fez um estudo inicial de um diagnóstico, que está em uma segunda fase chamada modelagem e sendo feita em parceria com o banco Genial, para que possa ir ao mercado em busca de investidores que tenham um perfil que interesse ao Remo.

O modelo feito pelo Fortaleza agrada os integrantes da chapa. As etapas estão sendo vencidas, não é necessário ter pressa. O Clube do Remo, hoje, tem poucas dívidas à pagar. A chapa Remo Mais Forte está tratando esse assunto com responsabilidade e, sem dúvida alguma, proposta dessa chapa é finalizar o estudo modelagem e ouvir as possíveis propostas para que possam ser avaliadas dentro do clube”, disse.

JADER GARDELINE

Jader Gardeline acredita que o futebol azulino se torne SAF (Cristino Martins / O Liberal)

“Sim, sou a favor da ideia e temos que preparar nosso clube para tal. Nunca entregaria o Remo para empresários por qualquer negócio. Tenho imensa responsabilidade com nosso patrimônio, associados e torcida. Precisamos nos profissionalizar, ser um clube com melhor posicionamento no futebol brasileiro. Aí sim, podemos estudar o modelo de SAF que seja vantajoso para o Remo. A meta é sermos vencedores!

Nosso grupo de trabalho sobre gestão do futebol, já analisa os vários modelos de negócios implantados pelo país e, o modelo do Fortaleza nos agradou, o do Atlético-MG também é interessante, mas, o melhor exemplo de todos, sem dúvida é o Botafogo-RJ, que é o atual líder da Série A e com voos maiores a serem alçados.

“Esse debate deve acontecer com todos os poderes do clube. Vamos ganhar esta eleição para profissionalizar o Remo. Chega de fracassos com nosso futebol. Vamos apresentar proposta ao nosso Condel, efetivar os debates e propor o melhor negócio, que contenha: nova arena Baenão, Centro de treinamentos estruturado para Base, Feminino, e Masculino Profissional. Revitalização total de nossos esportes olímpicos (vôlei, basquete e futsal), nosso museu azulino e reconstrução total de nossa sede náutica. SAF só será interessante se o investimento inicial reconstruir todo nosso Clube”, falou.