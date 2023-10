Eleição no Remo: Marco Pina 'Magnata' oficializa inscrição e disputa terá quatro chapas

Os quatro pré-candidatos à presidência do Remo oficializaram as inscrições das respectivas chapas para as eleições do clube, que ocorrem no dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, em Nazaré. A última a entregar a documentação necessária para o ato de participação no pleito foi a "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", que tem como cabeça o advogado criminalista Marco Antônio Pina, conhecido popularmente no ambiente azulino como "Magnata".

A inscrição foi feita na secretaria do clube, na sede social, na Avenida Nazaré, na tarde da última quarta-feira (11). À noite, o pré-candidato participou do evento de lançamento da chapa ao lado de correligionários e dos candidatos a vice, Gilmar Nascimento e Hermes Tupinambá. O ex-meio-campista Eduardo Ramos também esteve presente. Ele declarou apoio formal à Magnata e terá um cargo na diretoria de futebol caso o advogado seja eleito.

As inscrições de chapas para o Conselho Diretor (Codir) e para concorrer a um assento no Conselho Deliberativo (Condel) encerram nesta sexta-feira, dia 13. Após o fechamento do prazo, todas as candidaturas serão avaliadas por uma comissão eleitoral, que será formada no sábado (14). Entre outras coisas, serão avaliados se todos os membros das chapas e candidatos a conselheiro estão regularizados e em dia com suas obrigações junto ao clube.

Líder da Oposição

Apesar de ter sido o último a se inscrever, Marco Pina foi o primeiro a anunciar a pré-candidatura - na prática, bem antes do período eleitoral começar. Após fazer campanha, mas desistir do pleito em 2016, 2018 e 2020, o Magnata intensificou a oposição ao atual presidente Fábio Bentes nos últimos dois anos, principalmente depois do rebaixamento à Série C, no final de 2021, sempre reforçando o desejo de assumir o Leão durante este processo.

Conselheiro do clube, Marco Pina não possui cargo na diretoria azulina desde 2015, quando integrou a comissão de futebol durante a gestão de Manoel Ribeiro. Antes, em 2014, chegou a assumir a vice-presidência da gestão Zeca Pirão, cargo então de Maurício Bororó, que saiu para ser VP da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Quatro chapas

Além da "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", outras três chapas estão inscritas. Representando a situação, a "Remo mais Forte" tem o atual vice Antônio Carlos Teixeira encabeçando a chapa, ao lado do então presidente do Condel, Milton Campos e do diretor comercial Glauber Gonçalves.

Outra que possui membros da atual gestão, mas não é apoiada publicamente por Fábio Bentes, é a "Frente Azulina", que tem como candidato a presidência o atual diretor de comunicação e marketing, o cientista político Renan Bezerra, com os vices Carlos Magno e Diego Bessa.

A primeira a formalizar a inscrição foi a "Avança Remo", do empresário Jader Gardeline com os vices Fernando Guga e Miguel Ângelo. Gardeline foi diretor comercial do Remo em 2016, durante o mandato "tampão" de André Cavalcante - que durou menos de um ano e foi necessário em razão das renúncias do presidente Pedro Minowa e do vice Henrique Custódio. Fábio Bentes era o vice de Cavalcante.