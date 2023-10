Ex-Remo, Paysandu e Tuna, atacante Welthon recebe título de ‘jogador do mês’ em Portugal

O atacante Welthon - ex-Remo, Paysandu e Tuna - recebeu um prêmio nesta quarta-feira (11). Ele, que hoje defende as cores do Torreense, clube da Segunda Divisão de Portugal, foi eleito o melhor atacante do mês de setembro do torneio. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do torneio. Confira:

Welthon chegou no Torreense em julho, mas teve em setembro o mês de maior destaque. Em três jogos disputados no período, o jogador marcou três gols e alcançou a artilharia da liga. No momento, o Torreense é o 6º colocado.

O atacante tem carreira extensa por clubes portugueses, com passagens por Vitória SC, Paços de Ferreira e Braga. No entanto, Whelton tem defendido equipes do futebol paraense nas últimas duas temporadas.

Em 2022, o jogador foi anunciado pelo Remo, mas teve uma curta passagem, de apenas três partidas. Logo em seguida, ele foi negociado para o Castanhal, clube pelo qual disputou 15 jogos e marcou 4 gols. Depois, o atacante rumou para o Carajás, onde atuou em dois jogos e não balançou as redes.

No início de 2023, Welthon foi apresentado como reforço da Tuna Luso para o Parazão. Na primeira metade do ano, o atacante jogou 11 vezes com a camisa cruzmaltina e marcou 6 gols.

História

Natural de Belém, Whelton já passou por alguns clubes do Pará, inclusive no Paysandu, maior rival azulino. Defendeu as cores da Tuna, Independente de Tucuruí, além do Tapajós. Jogou também Atlético-GO e Grêmio Anápolis-GO.

Em 2015, emprestado pelo Tapajós, Welthon fez parte do elenco que conquistou o acesso com o Remo para a Série C. No jogo do acesso, contra o Operário-PR, no Mangueirão, ele marcou o primeiro gol remista, na vitória por 3 a 1. O atacante também ficou no Leão em 2016, mas foi negociado com o Paços de Ferreira. Ao todo, Welthon realizou 17 partidas com a camisa do Remo e marcou quatro gols.