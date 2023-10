Sem clube e esperando a eleição no Remo, Ricardo Catalá é procurado por clube paulista, diz site

O Remo passa por um período eleitoral e por isso não pode firmar contratos com jogadores, técnico e membros de comissão técnica, que passem para a outra gestão. Um dos casos em questão é do técnico Ricardo Catalá, em que membros das chapas que irão disputar a eleição azulina, manifestaram o interesse em que ele permaneça no clube para 2024, porém, o comandante pode ir para outro clube. Catalá foi procurado pelo Água Santa-SP, para a disputa do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada pelo site “Futebol Interior”.

VEJA MAIS

Ricardo Catalá foi procurado pelo clube paulista há algumas semanas e, de acordo com o site Futebol Interior, as conversas estão evoluindo, porém, nada de concreto foi acertado para que Catalá assuma o Água Santa. O técnico de 41 anos estava no Remo, e comandou o Leão em 15 partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro, porém, o Leão Azul não conseguiu alcançar o objetivo principal que era a classificação à próxima fase da competição e consequentemente o acesso à Série B. Na passagem pelo Leão, Ricardo Catalá conquistou seis vitórias, sete empates e teve duas derrotas.

VEJA MAIS

O treinador já manifestou interesse de permanecer no Remo para a próxima temporada, mas disse aguardar a definição da eleição no Leão Azul, que ocorrerá na primeira quinzena de novembro. Além do Remo, Catalá teve passagens pelo Gurani-SP, São Bernardo-SP, Operário-PR e Mirassol-SP, equipe onde conquistou o título do Brasileiro da Série C em 2022.