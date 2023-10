Muriqui diz que vai se aposentar caso não renove com o Remo: ‘venho me preparando pra isso’

O final do ano de 2023 será decisivo para o atacante Muriqui, que defendeu o Remo nesta temporada. Em entrevista à TV Liberal, o jogador disse que, caso não receba uma proposta de renovação de contrato vantajosa até o final do ano, deve encerrar a carreira como atleta profissional. Aos 37 anos, o camisa 10 azulino disse que vem se estruturando para um fim do ciclo nos gramados há algum tempo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo

"Se aparecer alguma coisa interessante eu continuo. Caso o que aparecer pra mim eu entenda que não vale a pena, eu encerro a minha carreira. Venho me preparando ao longo dos últimos anos pra isso, porque sei que a minha carreira está mais perto do final do que do início. É normal esse ciclo se encerrar", explicou.

VEJA MAIS

A decisão de aposentadoria foi construída ao longo das últimas semanas. No final de agosto o jogador falou com o Núcleo de Esportes de O Liberal e afirmou que tinha desejo de continuar jogando profissionalmente no ano que vem. Na ocasião, ele disse que a prioridade seria a permanência no Remo, mas que iria aguardar o resultado do processo eleitoral do clube.

"Conversamos sobre renovação na última segunda, mas aí passa pela questão eleitoral. Eles disseram que, se vencerem a eleição, querem contar comigo pro próximo ano. O problema é que as eleições são em novembro e vamos ter que esperar até lá pra ter uma solução. Eu também vou tirar esse tempo pra me programar e falar com a minha família", explicou na última entrevista ao O Liberal.

Homem-gol

Muriqui foi o principal jogador do Remo nesta temporada. Em 2023, o jogador disputou 32 partidas e marcou 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do time na metade final do ano.