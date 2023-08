Exclusivo: Muriqui revela possibilidade de ficar no Remo em 2024 mesmo após eliminação na Série C

O atacante Muriqui, artilheiro do Remo na temporada de 2023, falou com exclusividade com o Núcleo de Esportes de O Liberal nesta quinta-feira (31). No contato com a reportagem, o jogador avaliou as possibilidades de continuar no Leão em 2024. Apesar de algumas indefinições contratuais, ele garantiu que deve continuar jogando profissionalmente no ano que vem.

"O tempo chega pra todo mundo e o meu tá chegando. Conversei muito com a minha família a respeito de parar ou continuar, mas tenho recebido muitos contatos. Tenho possibilidade de continuar no futebol, recebi propostas da Série B, mas descartei, porque prometi pros meus filhos que não jogaria até o final do ano caso o Remo terminasse o calendário mais cedo", disse o jogador.

Sobre a relação com a família, Muriqui complementou: "vou ficar em Belém até novembro, por causa do colégio dos meus filhos, não faz sentido nenhum eu jogar fora do estado agora. Isso seria muito ruim pra minha família. Meus filhos estão bem em Belém e não teria motivo para fazer esse tiro curto, de jogar dois meses em outro lugar. A possibilidade de continuar jogando é grande, tenho propostas de séries C e B", avaliou.

Remo em 2024

Muriqui também falou que há a possibilidade de continuar no Remo em 2024. Ele disse que foi procurado pela diretoria remista para renovar o vínculo, que foi firmado nesta temporada. No entanto, as negociações não avançaram devido ao período eleitoral do clube. Sem uma nova presidência definida, o planejamento de futebol azulino ficará paralisado até a data do pleito, que está marcado para o mês de novembro.

"Conversamos sobre renovação na última segunda, mas aí passa pela questão eleitoral. Eles disseram que, se vencerem a eleição, querem contar comigo pro próximo ano. O problema é que as eleições são em novembro e vamos ter que esperar até lá pra ter uma solução. Eu também vou tirar esse tempo pra me programar e falar com a minha família", finalizou

Números

Muriqui foi a principal referência técnica da equipe na temporada. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do elenco na metade da temporada. Devido a crise, o Remo terminou o ano sem títulos e eliminado na primeira fase da Série C.