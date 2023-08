Ex-Remo, Felipe Gedoz fecha com o time de futebol amador do Rio Grande do Sul

Após quase dois meses sem clube, o meia-atacante Felipe Gedoz foi anunciado como reforço do time de futebol amador FC Bom Jesus, do Rio Grande do Sul. O jogador estava sem equipe desde que foi liberado pelo Ypiranga-RS, em julho deste ano, após o time não conseguir classificação para a segunda fase da Série C.

Antes de fechar com o FC Bom Jesus, Gedoz teria chegado a procurar o Santa Rosa, que atualmente disputa o Parazão B1, mas acabou optando pelo clube gaúcho e vai disputar a Liga Regional de Futebol Amador do Vale do Rio Pardo. Apesar das circunstâncias, em entrevista ao portal GZH, o jogador disse que não pretende deixar o futebol profissional.

“Não optei por jogar amador. Eu apenas jogarei pelo fato de não ter assinado com nenhum clube no momento. Não parei com o futebol profissional, quero que isso fique claro”, afirmou o jogador.

O jogador atuou pelo Clube do Remo entre 2020 e 2022, e foi campeão da Copa Verde e Parazão pela equipe azulina, onde disputou 79 partidas e marcou 12 gols. Além do Leão, o meia teve passagens por outros grandes clubes profissionais como Athletico Paranaense, Goiás, Nacional-URU.

Gedoz atuou também nas categorias de base da Seleção Brasileira, e em 2015 e 2016 chegou a disputar a Champions League pelo Club Brugge, da Bélgica