Em reta final de tratamento, meia Matheus Galdezani acerta saída do Remo

A diretoria do Clube do Remo continua esvaziando o plantel após a eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de acertar as saídas do volante Richard Franco, do lateral-esquerdo Leonan e do meia Rodriguinho, agora foi a vez de Matheus Galdezani, meia que disputou apenas sete jogos pelo Leão Azul.

Galdezani foi contratado no começo de abril, em um acerto que gerou expectativa por conta do histórico do atleta em grandes clubes do país, como Sport, Internacional, Atlético-MG e Bahia. Apesar disso, a estada na Toca do Leão foi totalmente improdutiva, dado o apreço do atleta pelo Departamento Médico do clube.

A última partida dele com a camisa azul marinho foi contra o Águia de Marabá, no dia 18 de maio, na derrota por 1 a 0, na final do Parazão. No mês seguinte, ele passou por uma artroscopia no joelho direito e permaneceu por dois meses fora de combate, em tratamento médico, que ainda não finalizou.

Ao todo, Galdezani disputou sete jogos, tendo sua estreia diante do Paysandu, no Re-Pa da primeira fase do Parazão, sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Além disso, esteve em campo em jogos importantes, como o duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, além de São Bernardo e Amazonas, os dois primeiros adversários da Série C.