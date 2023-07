Felipe Gedoz é dispensado por rival de Remo e Paysandu na Série C do Brasileirão

O Ypiranga-RS, adversário de Remo e Paysandu na Série C do Brasileirão, anunciou nesta quinta-feira (13) a rescisão de contrato com o meia Felipe Gedoz. De acordo com a diretoria do clube gaúcho, o desligamento ocorreu em comum acordo.

Felipe Gedoz é um velho conhecido do futebol paraense, sobretudo da torcida azulina. Entre os anos de 2020 e 2022, o jogador defendeu as cores do Leão, clube pelo qual disputou 79 partidas e marcou 12 gols.

Além dos bons números pelo Remo, o meia conquistou dois títulos enquanto esteve em Belém. Em 2021, após o rebaixamento à Série C do Brasileirão, o jogador foi titular azulino na conquista da Copa Verde. No ano seguinte, fez parte do elenco que venceu o Campeonato Paraense.

Apesar disso, Gedoz deixou o Remo em litígio. Ele rescindiu contrato com o clube em abril de 2022, após desentendimento com o então técnico azulino, Paulo Bonamigo.

Depois do Leão, Gedoz passou por equipes das séries C e D do Brasileirão, mas sem prestígio. Ainda em 2022, ele jogou pelo Brasiliense-DF, onde fez somente cinco jogos. Em seguida, já em 2023, jogou pelo Santa Cruz-PE, clube que defendeu em 15 partidas e marcou três gols. Depois disso, foi para o Ypiranga-RS, equipe pelo qual jogou sete jogos e não balançou as redes.

Gedoz possui no currículo passagens pelo Defensor e Nacional (Uruguai), Club Brugge (Bélgica), além do Athletico-PR, Goiás-GO e Vitória-BA.