Se preparando para o Re-Pa, atacante Pedro Vitor fala sobre clássico: ‘Tudo se iguala'

O clássico Re-Pa está cada dia mais próximo, e o Clube do Remo está se preparando para enfrentar o maior rival na segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, pela 13ª rodada da Série C. Mesmo com o time em um mau momento na competição, o atacante Pedro Vitor acredita na vitória, e não vê vantagens para o rival.

“O clássico é aquilo que falamos, tudo se iguala e o que vai ganhar são os detalhes. O time que estiver mais concentrado, mais proveitoso nas oportunidades, vai ser vitorioso. Mas eu estou confiante, como falei, eu tenho plena confiança no trabalho do professor [Ricardo Catalá] e na nossa equipe, que é muito qualificada. Infelizmente as vitórias não estão aparecendo, mas vamos dar o nosso melhor para buscar isso”, afirmou o jogador.

A partida é a segunda seguida do Remo em casa, com presença da torcida após liberação do STJD, e mesmo com um histórico ruim com apenas uma vitória em Belém durante todo o Campeonato, Pedro Vitor comemora a presença do torcedor azulino.

“É sempre importante o apoio do torcedor, sabemos da força da torcida, do apoio, e do que eles podem fazer por nós de fora. Isso nos incentiva a correr dentro de campo e dar nosso máximo”, disse Pedro Vitor.

Mesmo tendo ficado de fora da partida contra o Operário-PR, o atacante tem vivido um bom momento no Leão desde a chegada de Ricardo Catalá, ganhando mais tempo em campo. A boa fase é diferente do momento da equipe.

“É difícil, nunca gosto de ficar de fora do jogo, quero ficar ali dentro ajudando meus companheiros, estar correndo, batalhando, como temos feito. Infelizmente a vitória não veio nos últimos jogos, mas queremos sempre brigar pela vitória e procurar o melhor para a equipe. Sabemos que é um momento difícil que o Remo está passando, mas eu tenho plena convicção que vamos sair desse momento, o time tem muita qualidade para buscar os pontos que foram perdidos, e o que eu posso fazer é ajudar meus companheiros ao máximo, pra conquistar essas vitórias que deixamos passar”, finalizou.

Remo e Paysandu fazem o clássico Re-Pa com o foco em fugir do Z4 e se aproximar do G8 da Terceirona. O Re-Pa terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.