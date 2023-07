Desbande: jogadoras do Clube do Remo se desligam do time após acesso à Série A2

A equipe feminina do Clube do Remo conquistou o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro em uma campanha brilhante, no entanto, mais de um mês depois da final do torneio, o clube perdeu, na última quarta-feira (12), três das principais jogadoras: Anne Janyne, Karol Silva e Talita Cogo.

As atletas anunciaram que deixariam a equipe por meio das redes sociais, sem deixar claro o motivo da saída. A ex-camisa 10, Anne Janyne, fez um texto melancólico de despedida, relembrando os títulos conquistados com o clube.

“Fim de um ciclo vitorioso pelo meu time do coração, joguei por amor à camisa, lutei e honrei o Clube do Remo até o último apito. Infelizmente nem tudo são flores, agradeço a todos que de forma positiva fizeram um ambiente agradável, pelas amizades construídas durante esses anos no clube. Foram 2 títulos Paraenses e um vice-campeonato Brasileiro. Obrigada Clube de Remo, obrigada torcida e até breve”, escreveu.

A meia Talita Cogo, também se despediu emocionadamente da equipe, no texto escrito para a postagem ela afirma: “Saio tranquila e consciente de que entreguei o meu melhor e me doei completamente enquanto defendia esta camisa”.

Karol Silva, que atuava com a camisa azulina sob o apelido de “Imperatriz”, também se despediu do clube de forma melancólica, e agradeceu à torcida. “Grata por tudo que vivi, pelos momentos, pela torcida, pelo apelido carinhoso”.