Remo publica no BID rescisão de contrato de um dos artilheiros do clube na temporada

O Remo rescindiu o contrato com mais um jogador que disputou a temporada de 2023. A bola da vez foi o atacante Fabinho, de 27 anos. A rescisão do atleta foi publicada nesta quinta-feira (31) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Além dele, foram oficializados os desligamentos de Leonan e Richard Franco, que já haviam se despedido do clube.

Contratado para atuar como reserva do atacante Muriqui, Fabinho viveu seu melhor momento no clube na primeira metade da temporada. Com a lesão do camisa 10 do Leão, o jogador enfileirou gols na disputa do Campeonato Paraense e terminou o torneio como um dos artilheiros. Durante a passagem pelo Leão, Fabinho atuou em 29 partidas e marcou 9 gols.

Recuperado de lesão, Muriqui voltou ao time titular e Fabinho aguardou oportunidade entre os reservas. Apesar disso, o jogador era peça constante na equipe, sempre entrando no decorrer dos jogos. Porém, o atacante terminou a temporada escanteado no elenco, não sendo utilizado em nenhum dos três últimos jogos do Leão na Série C.

Fabinho é o sétimo jogador a deixar o Remo depois de mais um fracasso na Série C. Antes do atacante, deixaram o Remo o zagueiro Ícaro, os volantes Claudinei e Richard Franco, os meias Rodriguinho e Matheus Galdezani, e o lateral Leonan.