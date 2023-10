Eleições e futebol: Confira novidades do Remo para os próximos dias

Atualmente com três chapas na disputa, o Remo segue com o andamento das eleições azulinas e as chapas anunciam suas novidades. Candidato da situação, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, lançará a chapa na próxima quarta-feira (4), às 19h, no Hotel Sagres. Já pela oposição, a programação da chapa de Jader Gardeline ocorrerá no dia 10, no Hotel Princesa Louçã.

O outro pré-candidato, Marco Antônio Pina, o Magnata, ainda não decidiu a data. Os candidatos podem se inscrever na secretaria do clube até o dia 13 de outubro e a eleição ocorre no dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, em Belém.

Como informado pela Redação Integrada de O Liberal, aproximadamente três mil sócios podem votar na eleição azulina. O novo mandatário azulino assumirá o comando pelos próximos três anos e será o sucessor de Fábio Bentes, atualmente no comando do Leão.

Em meio às eleições, o futebol do Remo segue com as categorias de base. O Remo sub-20 estreia no Campeonato Paraense Sub-20 no próximo dia 13 de outubro, uma sexta-feira, às 9h30, no CEJU 1 contra o Paraense. A participação azulina também serve como preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês de janeiro de 2024.