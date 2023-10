Após virada contra o Paysandu, Amazonas agradece ao Remo pela hospitalidade em Belém

O Amazonas já deixou Belém, após a vitória de virada sobre o Paysandu, no último fim de semana, com o Estádio Mangueirão lotado. Aliás, o clube aproveitou para agradecer ao Remo e a entidades de segurança da capital paraense, após a estadia na cidade. Pelo Twitter, a Onça-Pintada postou a seguinte nota:

O Remo cedeu as instalações do Estádio Baenão para que o Amazonas treinasse na capital paraense. Inclusive, alguns vídeos compartilhados por jogadores e membros da diretoria da Onça-Pintada viraram memes entre torcedores do Leão nas redes sociais, após a derrota do maior rival, o Paysandu.