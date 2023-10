Após derrota na Série C, Paysandu se reapresenta nesta terça (3) e terá reforço no banco de reservas

O Paysandu se reapresenta para os treinos visando a partida contra o Volta Redonda-RJ, pela última rodada do quadrangular de acesso à Série B, nesta terça-feira (3). Para o duelo decisivo, o Papão estará reforçado. Além de não ter desfalques, o Bicola ainda contará com o retorno do técnico Hélio dos Anjos, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Quem comandou o Paysandu na derrota para o Amazonas-AM, no último domingo (1º), foi o auxiliar bicolor e filho de Hélio, Guilherme dos Anjos. Esta foi a segunda vez, somente neste quadrangular, que o Papão teve mudanças no comando técnico por suspensão.

Na partida de ida, contra o Amazonas-AM, fora de casa, Guilherme também comandou a equipe bicolor. Na ocasião, Hélio havia sido expulso diante do Volta Redonda-RJ, em casa, e cumpriu suspensão diante da Onça-Pintada.

A maior diferença foi o resultado obtido em campo. Ao contrário do jogo em Belém, o Papão venceu o Amazonas-AM fora de casa, por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Mário Sérgio.

Momento de instabilidade

O clima era de festa nos bastidores do clube no último domingo. A obtenção de um bom resultado no Mangueirão era vista com muito otimismo por parte da direção e dos jogadores. Esse sentimento, inclusive, foi passado para os torcedores, que organizaram festas na cidade para comemorar um possível acesso.

No entanto, o resultado diante do Amazonas caiu como um balde de água fria no otimismo bicolor. Agora, o Papão intensificou mais o clima de cobrança no elenco. Um reflexo disso deve ser visto na escalação diante do Volta Redonda-RJ, que deve ter mudanças.

Alguns jogadores que tiveram atuações ruins diante do Amazonas-AM podem perder lugar no time. As bolas da vez são: o volante João Vieira - que foi substituído no intervalo - e o zagueiro Wellington Carvalho - que falhou em um dos gols e ainda está pendurado.

A partida

No último domingo (1º) o Paysandu frustrou cerca de 50 mil torcedores que acompanharam a partida contra o Amazonas-AM no Olímpico do Pará. Precisando apenas de um empate diante da Onça-Pintada para voltar à Série B, o Papão abriu o placar, mas tomou a virada no segundo tempo. O resultado ainda deixa o Bicola em posição confortável no torneio, mas disputará uma "final" contra o Volta Redonda, no final de semana.

Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam no sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no interior fluminense. Para avançar à Série B o Papão pode vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.