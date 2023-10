Confiante no acesso, Paysandu conta com retrospecto positivo sob comando de Hélio dos Anjos

Após a derrota para o Amazonas em casa, o Paysandu adiou um pouco mais o possível acesso para a Série B, que estava praticamente encaminhado. Agora, o Papão precisa de um empate, ou perder por apenas um gol de diferença, para garantir o acesso na partida contra o Volta Redonda-RJ, no próximo sábado (7), às 18h, fora de casa, no Rio de Janeiro.

Para aumentar a esperança do torcedor bicolor, o time conta com um bom retrospecto sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. O Papão não sofre duas derrotas seguidas desde a última passagem do treinador pelo clube, nas temporadas 2019/2020.

Mais um ponto positivo é o número de gols sofridos. A última vez que o Paysandu perdeu com mais de um gol de diferença sob comando do “professor” dos Anjos, foi em julho, três dias após sua chegada em Belém para reassumir o Bicola após a saída de Marquinhos Santos, na partida contra o Brusque-SC, quando foi derrotado por 2 a 0.

VEJA MAIS

Na época, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos justificou a derrota pelo pouco tempo que o comandante teve com a equipe antes do jogo. “Estamos em um processo muito parecido com 2019, pegamos um time em recuperação na Série C. A diferença são as condições em que encontramos o grupo de atletas, em alguns aspectos, e essas condições vão ser melhoradas dia após dia”, disse na oportunidade.

Após a derrota, o Papão decolou no campeonato e garantiu a classificação para a segunda rodada e agora está a poucos passos do sonhado acesso. Ao todo, sob o comando de Hélio dos Anjos, o time somou bons números na temporada. Foram 12 jogos, com sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com 18 gols marcados e 13 gols sofridos.

Agora, contra o Volta Redonda-RJ, o Papão precisa garantir mais uma vitória, segurar um empate e perder por no máximo um gol de diferença, para conseguir garantir o acesso à Série B, na última rodada do quadrangular da Terceirona.