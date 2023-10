‘Quem não acreditar, não assista ao jogo’, dispara auxiliar do Paysandu sobre decisão pelo acesso

Após a derrota do Paysandu contra o Amazonas, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, que esteve à beira do gramado, comentou sobre a partida. O assistente garantiu que, mesmo com o resultado negativo, a confiança da equipe permanece em alta, pelo trabalho desenvolvido até aqui e que o acesso não é uma miragem. Além disso, Guilherme disparou contra quem pensar negativo para a decisão contra o Volta Redonda:

"A gente sabe que o torcedor está chateado e com todo o direito. Estamos em um clube tem um histórico de tentar subir o acesso há cinco anos. É uma obrigação nossa ter o entendimento ao torcedor. Quem não acreditar, não assista ao jogo. Como já conversamos, vamos fazer de tudo para conquistar o acesso", afirmou.

Apesar do discurso, Guilherme admitiu os problemas com a pressão que a equipe sofreu. O auxiliar citou alguns erros que aconteceram nos lances dos gols, mas disse que nada disse vai se repetir:

"O nível de ansiedade teve influência em uma partida que a gente não foi feliz. Porém, fomos uma equipe até o primeiro gol, depois fomos outra. Mesmo assim perdemos algumas oportunidades de fazer o 2 a 0 e aí o psicológico pode começar a pesar. Tomamos um gol na falha de um embate e uma recomposição. Nós estamos muito conscientes do que construímos até aqui, nós, internamente, estamos com uma confiança muito grande. Da nossa parte, não vai ocorrer mais [os erros cometidos]", concluiu.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda. Com uma vitória e até um empate, o Bicola se garante na Série B. Mas em caso de derrota com uma combinação de resultados, a equipe pode até perder o acesso. Assista o duelo pela transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.