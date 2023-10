Confira as notas dos jogadores do Paysandu, após a derrota para o Amazonas na Série C

O Paysandu foi derrotado pelo Amazonas-AM por 2 a 1 e adiou por mais uma rodada o sonho de acesso à Série C. A partida foi marcada por um desempenho defensivo ruim do Papão, mas com alguns destaques individuais em outros setores do campo. Com isso, a equipe de O Liberal traz agora as notas dos jogadores que estiveram em campo no duelo deste domingo (1º). Confira:

Matheus Nogueira: Fez um jogo burocrático. Não teve falha clara no lance do gol, mas também não apareceu em defesas importantes. Foi salvo pelo setor defensivo muitas vezes. NOTA: 6,0

Edilson: Fez a falta que quase originou pênalti para o Amazonas. Além disso, fez um jogo pouco inspirado ofensivamente: NOTA: 5,5

Wanderson: Partida "ok" no primeiro tempo, mas ruim no segundo. Foi presa fácil para o rápido ataque do Amazonas, comandado por Sassá. NOTA: 5,5

Wellington Carvalho: Teve erros cruciais durante o jogo. Levou um cartão amarelo no primeiro tempo, não acompanhou Igor Bolt no gol do Amazonas e foi vítima da defesa da Onça-Pintada durante o segundo tempo. NOTA: 5,0

Kevyn: Começou bem o primeiro tempo, fazendo a cobertura do lado direito do ataque do Amazonas. Depois de um tempo, passou a sofrer com intensa pressão no setor e foi engolido no início da segunda etapa. Teve, também, pouca participação ofensiva. NOTA: 5,5

João Vieira: Discreto durante todo o jogo. Foi aparecer justo no gol do Amazonas, quando não segurou a arrancada de Igor Bolt. Saiu no intervalo para a entrada de Jacy Maranhão. NOTA: 5,5

Alencar: Apagado na metade inicial, mas importante no decorrer do jogo. Era a "última esperança" bicolor em jogadas de contra-ataque do Amazonas. Apresentou bom tempo de bola e safou o Papão de mais enrascadas. NOTA: 6,0

Robinho: Fez o que se esperava: a assistência. Começou o jogo escondido, mas cresceu durante a partida. No segundo tempo, se apagou como grande parte do time bicolor. NOTA: 6,5

Nicolas Careca: Jogando pela ponta, o centroavante de ofício fez uma movimentação interessante durante a primeira etapa. Recebeu elogios da torcida, mas caiu de desempenho na etapa final. NOTA: 6,0

Mário Sérgio: Fez o que um centroavante tinha que fazer. Marcou na primeira etapa, colocou fogo no jogo e teve duas chances de ampliar o marcador, mas desperdiçou. Apesar disso, foi o destaque do Papão na partida: 7,0

Vinícius Leite: Deu o ritmo do ataque do Papão. Toques rápidos e invertidas de jogo deixaram o atacante com moral na torcida. Apesar disso, não atuou diretamente no gol. NOTA: 6,5

Substituições:

Jacy Maranhão: Deu mais segurança ao setor do que João Vieira, mas não foi o talismã do time, igual ocorreu na partida contra o Botafogo-PB. NOTA: 6,5

Eltinho: Defensivamente frágil, mas ofensivamente útil. Fez o que se esperava e não comprometeu ainda mais o resultado. NOTA: 6,0

Geovane: Entrou para fazer o que o João Vieira não fez. Realmente o volante bicolor não comprometeu o jogo, mas não deu contribuições maiores ao meio-de-campo bicolor. NOTA: 6,0

Juninho: Entrou perdido no meio de campo. Tentou dar velocidade ao Papão, mas foi impedido pela estratégia de bolas longas adotadas na reta final de jogo. NOTA: 5,5.

Ronaldo Mendes: SEM AVALIAÇÃO