Paysandu perde para o Amazonas e sonho do acesso na Série C é adiado

O Paysandu não conseguiu o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O Bicola perdeu de virada, por 2 a 1, no início da noite deste domingo (1°), contra o Amazonas, no Mangueirão, pela penúltima rodada do quadrangular da Terceirona. Mário Sérgio marcou para o Paysandu, enquanto Igor Bolt e Sassá viraram para a Onça Pintada.

Pré-jogo e festa da torcida

A bola ainda nem havia rolado para Paysandu e Amazonas-AM, mas a torcida bicolor já estava eufórica pelo possível acesso à Segunda Divisão, ao longo de todo domingo. Caso de um grupo que, a caminho do Estádio Mangueirão, foram registrados surfando em cima de um ônibus que ia em direção ao palco da partida.

Antes mesmo das 14h, muitos torcedores já chegavam ao Mangueirão para assistir ao duelo. O Papão precisava de pelo menos um empate para confirmar o acesso à Série B do ano que vem. Um longo engarrafamento já era registrado na tarde, no acesso ao Mangueirão pela Avenida Independência. Por volta das 14h30, a lentidão no trânsito já se estendia desde o acesso pela Avenida Júlio César, em Val-de-cans.

Promessa cumprida!

Dentro do Estádio, a torcida do Paysandu fez a maior festa da história do clube. Com mosaicos 3D e 360°, a Fiel recebeu a equipe levada a campo pela comissão técnica - Hélio dos Anjos, suspenso, deu lugar a Guilherme dos Anjos no banco de reservas, que foi basicamente a mesma da vitória contra o Botafogo-PB.

O duelo

O Amazonas começou melhor o jogo. Logo no início teve um pênalti cancelado pelo VAR e dois gols anulados. O Paysandu, quando acelerou e fez seu jogo. Conseguiu criar perigo, mas Mário Sérgio errou a primeira oportunidade que teve em campo. No entanto, o Super Mário teve a chance de se redimir ainda no primeiro tempo. Aos 26, Robinho, mesmo bem marcado, fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Mário Sérgio, que testou para o fundo das redes.

Amazonas melhor

Após o gol, o Paysandu passou a tentar ser mais reativo, marcando um pouco mais para sair no contra-ataque. No entanto, a estratégia, que deu certo em vários momentos desde a chegada de Hélio dos Anjos, custou caro desta vez. Isso porque o Amazonas, que passou a ter mais posse de bola, chegava com frequência à área bicolor. Mesmo Matheus Nogueira não sendo muito exigido, a Onça continuava sendo melhor.

O empate

O Amazonas teve a recompensa já próximo dos acréscimos da etapa inicial. Aos 44, um chutão de Patric do time visitante, que parecia sem muito perigo resultou no castigo para o Paysandu. Igor Bolt dominou no meio de campo, avançou e chutou de longe. A bola desviou no zagueiro Wellington Carvalho, tirou o goleiro Matheus Nogueira da jogada e foi no cantinho. Um a um no Mangueirão.

A virada

O segundo tempo veio e o Paysandu trocou o volante João Vieira pelo concorrente Jacy Maranhão, autor do gol decisivo contra o Botafogo-PB. A ideia era o Papão ganhar mais duelos e conseguir fazer sair mais do campo de defesa. No entanto, o Amazonas conseguiu a virada no primeiro terço da etapa final.

Aos 12 minutos, a bola chegou ao ex-Remo Renan Castro na esquerda. O lateral deu um passe de trivela para a área. Igor Bolt só ajeitou e Sassá mandou para o fundo das redes para virar e calar o Mangueirão.

Final da partida

A partir daí, o Paysandu tentou buscar o empate, especialmente nos cruzamentos e jogadas aéreas. No entanto, a efetividade bicolor foi abaixo, não apenas na finalização, mas também nos passes, com vários erros que evidenciaram o nervosismo bicolor com o cenário desfavorável. E assim terminou a partida: Paysandu 1x2 Amazonas.

Próximo duelo

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu 1x2 Amazonas

Campeonato Brasileiro da Série C – 5ª rodada do quadrangular de acesso

Data: 01/10/2023

Horário: 17h30

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Gols: Mário Sérgio aos 26/1T; Igor Bolt aos 44/1T e Sassá aos 12/2T

Cartões amarelos: Wellington Carvalho, Juninho; Patric e Sassá

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho (Ronaldo Mendes), Kevyn (Eltinho); João Vieira (Jacy Maranhão), Alencar (Geovane) e Robinho; Nicolas Careca (Juninho), Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Técnico: Guilherme dos Anjos.

Amazonas-AM: Edson Mardden; Patric, Maycon, Jackson e Renan Castro; PH (Alison), Ítalo e Rafael Tavares (Xavier); Diego Torres (Levi), Igor Bolt (Yuri Ferraz) e Sassá (Luan Santos).

Técnico: Luizinho Vieira.