Mosaico do Paysandu: veja como ficou a homenagem da torcida em jogo decisivo da Série C

Promessa cumprida! Diante do Amazonas, pela quinta rodada da Série C, a torcida do Paysandu fez a maior festa da história do clube. Com mosaicos 3D e 360°, a Fiel recebeu a equipe no jogo que pode selar o acesso do Papão à Segunda Divisão depois de cinco temporadas na Série C.

