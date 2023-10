Meia ex-Paysandu, Fernando Gabriel acompanha jogo decisivo pela Série C no Mangueirão

O meia Fernando Gabriel - que defendeu o Paysandu no início da temporada de 2023, mas foi dispensado pelo clube - esteve no estádio Mangueirão na tarde deste domingo (1º) para assistir a partida entre o Papão e o Amazonas-AM, pela Série C. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador disse que a rescisão com o Bicola ocorreu de forma amigável e, por conta disso, decidiu prestigiar a equipe alviceleste na reta final da Terceirona.

"Eu tenho vindo em todos os jogos do Paysandu desde que saí. Tô feliz de tá aqui e sei o quanto o clube almeja isso. Mesmo não estando mais na equipe, tenho meu coração com eles. Vivi oito meses maravilhosos na Curuzu e tenho uma boa relação com os jogadores e a diretoria. Posso dizer que tenho um coração paraense", disse.

Fernando explicou que deve ficar em Belém, pelo menos, até o final do ano. Alguns compromissos familiares, e o carinho da torcida bicolor, fizeram com que ele, a esposa e as filhas se sentissem acolhidas pela capital do Pará.

"Eu decidi me dar férias até o final do ano. Recebi propostas de clubes de outros estados, mas conversei com a minha esposa e decidimos ficar em Belém. Minha esposa e minhas filhas estão estudando aqui e felizes. Vou aproveitar até o final do ano para espairecer e estudar algumas coisas" explicou.

Jogo inesquecível

Fernando Gabriel fez gol decisivo no Re-Pa, disputado no novo Mangueirão (Thiago Gomes / O Liberal)

De volta ao Mangueirão, Fernando relembrou o jogo de volta do Re-Pa da Copa Verde, disputado no estádio, em março deste ano. Na ocasião, o meia marcou o gol que deu início a uma heroica virada bicolor. Segundo ele, esse foi um dos tentos mais marcantes de toda a carreira.

"Desde a minha primeira passagem pelo Paysandu fiz gols importantes. Me sinto parte desse clube, desse projeto, mesmo não vestindo mais esse uniforme. Acredito que a torcida é um dos fatores primordiais de eu ainda estar aqui. Jamais vou esquecer o Re-Pa, com aquela virada histórica. Foi um dos momentos mais especiais aqui (no Paysandu) e fico feliz de voltar ao Mangueirão", finalizou.