A maior do Norte? Contra o Amazonas, Paysandu bate novo recorde de torcedores pagantes no Mangueirão

Se dentro de campo o Paysandu não conseguiu o empate para conquistar o tão sonhado acesso e adiou a possibilidade de subida à Série B para o próximo sábado (7), fora de campo a torcida do Paysandu deu um show e bateu novamente o recorde de público e de torcedores pagantes do novo Mangueirão.

Com direito a mosaico que tomou toda a arquibancada e áreas das cadeiras, o torcedor do Paysandu fez uma festa incrível no Colosso do Bengui e, bateu seu próprio recorde, tanto de público presente, quanto de público pagante. Antes de Paysandu x Amazonas, o recorde de público no Mangueirão era do Papão diante do Botafogo-PB, também nesta Série C. Contra o Belo o Papão botou um total de 49.777 torcedores, sendo 43.794 pagantes. Agora, diante do Amazonas-AM, o Papão superou as duas marcas e recebeu 49.807 pessoas, sendo 45.027 pagantes. O clube bicolor teve uma arrecadação de R$2.770.570,00.

O Paysandu na reta final da Série C ultrapassou o América-RN e o Remo, seu maior rival, na média de público da competição. Somando o jogo diante do Amazonas, o Papão já levou 162.372 torcedores pagantes nesta Terceirona e possui uma média de 14.761 torcedores pagantes por partida. O segundo colocado no ranking de público pagante na Série C foi o América-RN com média de 11.208 seguido do Remo com 9.950 pagantes por jogo.