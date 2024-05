Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo o jogo de vôlei hoje (16/05) pela VNL 2024

Após estrear com vitória sobre o Canadá, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira (16), às 14h (de Brasília), para enfrentar a Coreia do Sul pela segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2024. O confronto acontece no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e do Volleyball TV.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018.

Com a vitória da estreia, as brasileiras buscam manter o bom desempenho e seguir somando pontos na tabela de classificação. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães venceu as canadenses por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12.

VEJA MAIS

Do outro lado da quadra, a Coreia do Sul busca se recuperar da derrota na estreia para a China, atual vice-campeã da VNL. As coreanas perderam por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/20, e buscam um resultado positivo para se manterem vivas na disputa por uma vaga nas finais da competição.

O histórico de confrontos entre Brasil e Coreia do Sul na VNL é favorável às brasileiras. Na última edição, em 2023, as brasileiras venceram por 3 sets a 0 na fase preliminar do torneio. No geral, a seleção brasileira soma 10 vitórias em 13 jogos contra as coreanas na história da VNL.

Quais são os horários e os jogos de hoje da VNL?

Alemanha x Itália - 8h - Antalya, Turquia

Bulgária x Japão - 11h - Antalya, Turquia

Países Baixos x Turquia - 14h - Antalya, Turquia

Brasil x Coreia do Sul - 14h - Rio de Janeiro, Brasil

China x Estados Unidos - 17h30 - Rio de Janeiro, Brasil

República Dominicana x Canadá - 21h - Rio de Janeiro, Brasil

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)