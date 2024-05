VNL 2024: Brasil estreia com vitória convincente sobre o Canadá; veja como foi o jogo

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações (VNL) 2024, conquistando uma vitória suada por 3 sets a 1 sobre o Canadá, na noite desta terça-feira (14), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Diante de um ginásio lotado, o time comandado por José Roberto Guimarães também precisou suar a camisa para superar as canadenses, em um jogo marcado por parciais de 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12.

A ponteira Ana Cristina foi o grande destaque da equipe brasileira, com 20 pontos anotados, sendo a principal pontuadora da partida. Com a vitória sobre o Canadá, a seleção brasileira feminina de vôlei soma seus primeiros três pontos na VNL 2024, que marca o primeiro passo da equipe em busca do título inédito da competição.

Como foi o jogo?

O técnico José Roberto Guimarães escalou um time titular experiente, com Macris, Rosamaria, Ana Cristina, Gabi, Julia Kudiess, Diana e a líbero Nyeme. A estratégia deu certo logo de cara, com o Brasil impondo seu ritmo de jogo e administrando o placar contra as canadenses. Ana Cristina se destacou como principal referência no ataque, garantindo pontos importantes para a equipe. Com um bom volume de jogo, as brasileiras fecharam o primeiro set com um placar apertado de 26 a 24, abrindo 1 a 0 na partida.

No segundo set, o Canadá reagiu e equilibrou o confronto. As canadenses exploraram o saque agressivo para desestabilizar a recepção brasileira e diminuíram o ritmo de ataque da equipe verde-amarela. Com destaque para a atuação de Gray, que se tornou a principal referência ofensiva das canadenses, o Canadá conseguiu virar o placar e fechar o set em 25 a 23, empatando o jogo em 1 a 1.

No terceiro set, José Roberto Guimarães optou por manter o mesmo time inicial, buscando retomar o controle da partida. As duas equipes protagonizaram um duelo equilibrado, com o placar sempre apertado. Sem conseguir explorar o saque com eficiência e com Macris pecando na distribuição de bolas, o treinador brasileiro apostou na inversão 5x1, colocando Kisy e Roberta em quadra. A mudança surtiu efeito imediato, com a equipe brasileira ajustando a marcação de bloqueio e Roberta distribuindo as bolas com mais precisão. Kisy também se destacou na partida, anotando pontos importantes e ajudando o Brasil a fechar o set com um placar de 26 a 24, abrindo a vantagem de 2 a 1 no jogo.

Zé Roberto manteve Kisy e Roberta em quadra no quarto set, e a aposta deu resultado. A oposta foi a grande estrela da equipe, explorando o saque agressivo e a marcação pesada de bloqueio para anotar pontos cruciais. Com as ponteiras menos pressionadas e o jogo canadense mais previsível, as brasileiras dominaram o set do início ao fim, fechando com um placar folgado de 25 a 12 e garantindo a vitória por 3 sets a 1.

Quando é o próximo jogo?

Com o resultado positivo, a seleção brasileira feminina volta à quadra na quinta-feira (16), às 14h, para enfrentar a Coreia do Sul, em busca de mais uma vitória na VNL 2024. Os jogos da primeira semana da competição estão sendo realizados no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)