Minas é heptacampeão do Sul-Americano de Vôlei após virada histórica sobre o Praia Clube

Em um duelo cheio de reviravoltas, o Minas conquistou a vitória no Campeonato Sul-Americano de Vôlei neste domingo (18), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. As Guerreiras de Aço superaram o Praia Clube por 3 sets a 2 (24/26, 16/25, 25/19, 25/22 e 15/11) em uma virada histórica, após perderem as duas primeiras parciais. Agora, com a conquista, o time de Belo Horizonte se torna heptacampeão do torneio.

A final do Sul-Americano foi a sexta consecutiva entre os dois times, consolidando a rivalidade do Minas e do Praia Clube dentro da quadra. O Minas agora soma sete títulos (1999, 2000, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2024), enquanto o Praia Clube tem dois (2021 e 2023).

Como foi a partida

A partida começou equilibrada, com as equipes alternando a liderança no placar. No entanto, o Praia Clube conseguiu se impor no final dos dois primeiros sets, fechando em 26/24 e 25/16.

No terceiro set, o Minas voltou à quadra com outra postura. A equipe comandada pelo técnico Nicola Negro dominou o set do início ao fim, vencendo por 25/19.

O quarto set foi um verdadeiro show de vôlei. As duas equipes se alternaram na liderança, com rallies emocionantes e jogadas de alto nível. No final, o Minas conseguiu se sobressair e fechou em 25/22, empatando o jogo e levando a decisão para o tie-break.

No quinto set, o Minas manteve a intensidade e dominou o Praia Clube. As Guerreiras de Aço abriram vantagem logo no início e não deram chances para o rival, fechando o set em 15/11 para a felicidade da torcida.

A central Julia Kudiess, do Minas, foi eleita a melhor jogadora do campeonato. Thaisa fez 20 pontos e foi a maior pontuadora da decisão, com Daroit com 19 tentos.

Com a conquista do título, o Minas, assim com o Praia Clube, garante vaga no Mundial de Clubes, que será realizado em dezembro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)