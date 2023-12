'Buscar a almejada medalha em Paris', diz Bernardinho sobre retorno ao comando da Seleção de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei já tem um novo comandante, e a figura já é bem conhecida: o técnico Bernardinho. Aos 64 anos, ele assume novamente a equipe para substituir Renan Dal Zotto, que pediu demissão após a classificação brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, em outubro. O anúncio foi feito pelo próprio Bernardinho, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

“Com a decisão pessoal do Renan, de se afastar momentaneamente do voleibol e da seleção brasileira, eu reassumo esse cargo no intuito de dar continuidade ao belo trabalho feito. Espero contribuir de alguma forma com a minha experiência para que a gente possa buscar a tão almejada medalha em Paris”, disse o técnico no vídeo.

Bicampeão Olímpico no comando da Seleção, em 2004 e 2016, e tricampeão mundial em 2002, 2006 e 2010, Bernardinho volta com a missão de buscar mais um ouro com a Canarinha. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari, o técnico é a “solução ideal” para alcançar o ouro.

“O Bernardinho tem qualidades indiscutíveis tecnicamente. Tem experiência, fazia parte do processo como coordenador, acompanhou o trabalho do Renan, então nada mais justo do que pensarmos no melhor para o vôlei brasileiro. E neste momento a solução ideal é o Bernardinho”, declarou.

Técnico também do clube Sesc-Flamengo, Bernardinho acumulará funções assumindo a Seleção Brasileira, e também como coordenador das seleções masculinas da CBV.