Seleção Brasileira de vôlei vence a Itália e conquista vaga nas Olimpíadas de Paris 2024

A Seleção Brasileira de vôlei masculino conquistou a vitória em cima da Itália no tie-break e garantiu a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 com o placar de 3 sets a 2. O êxito ocorreu com emoção na última rodada do pré-olímpico de vôlei, realizado neste domingo (8), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Pressionados do início até o fim, a equipe comandada por Renan Dal Zotto sofreu para vencer os rivais europeus, mas contou com um “empurrãozinho” da torcida brasileira presente. O resultado, além de classificar a equipe para Paris, ajuda também a recuperar a confiança da Seleção Canarinha, que estava precisando de um respiro.

O oposto Darlan, de 21 anos, foi o principal destaque do Brasil durante todo o pré-olímpico, e também na partida, sendo o terceiro maior pontuador do jogo, com 14 pontos marcados, atrás apenas de Lucarelli e do italiano Lavia, se mostrando um dos nomes mais fortes para integrar a delegação rumo à Paris.

Como foi o jogo

O Brasil começou dominando a partida, mas teve altos e baixos, assim como a Itália, que errou muitos saques e se mostrou insegura. No primeiro set, a Seleção Brasileira largou na frente e quase encerrou o tempo antes se não tivesse desperdiçado contra-ataques, porém conseguiu levar o set por 25 a 23.

No segundo set, a Itália recuperou a confiança e cresceu para cima dos brasileiros, aumentando a marcação em cima de Darlan, o que fez o técnico Dal Zotto sinalizar as entradas de Alan e Cachopa para diminuir a pressão em cima do oposto. No entanto, as estratégias não foram suficientes para segurar os italianos que venceram o set por 25 a 23.

No terceiro set, o Brasil retornou para a quadra com a mesma formação do tempo anterior, mas parecendo mais cansados, o que fez a Itália ganhar confiança no Maracanãzinho e ficar a frente na maior parte do set, que foi finalizado com quatro pontos de ace de Michieletto, que garantiu a virada dos italianos no set que terminou em 25 a 15.

No penúltimo set, a equipe brasileira contou com ajuda de Darlan para se recuperar na partida, e com ajuda da torcida a equipe de Dal Zotto conseguiu acirrar a disputa e avançou na frente dos italianos, conquistando o set por 25 a 17.

Com a decisão guardada para o tie-break, o tempo foi disputado ponto a ponto, mas a Seleção Canarinha conseguiu ficar à frente dos rivais italianos, mantendo a calma para a conquista da vaga nas Olimpíadas do ano que vem. Após um rali na conquista do 12º ponto, o Brasil fechou a partida com um ace de Lucarelli, encerrando em 15 a 11.