Seleção Brasileira de vôlei vence Irã pelo Pré-Olímpico

Protagonizando mais uma vitória, a Seleção Brasileira masculina de vôlei dominou o Irã em quadra neste sábado (7), no Rio de Janeiro, pelo Pré-Olímpico. O placar final foi de 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20e 25/23. Com o resultado, a equipe do técnico Renan Dal Zotto precisa cravar mais uma vitória para garantir uma vaga nas Olimpíadas de Paris.

O jogo, realizado no Maracanãzinho, foi relativamente tranquilo para o Brasil. O oposto Darlan foi o grande destaque da partida, registrando 12 pontos, sendo 7 deles em ataques, 1 de bloqueio e 4 em saques. Lucarelli e Lucas também contribuíram com 9 pontos cada. No pré-olímpico, somente os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A última etapa do Pré-Olímpico será contra a seleção da Itália, um confronto decisivo que ocorrerá amanhã, domingo, às 10h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pela A TV Globo e o sportv2.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)