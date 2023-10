Vôlei: logo após Brasil conquistar vaga nas Olimpíadas, técnico Renan Dal Zotto pede demissão

O técnico Renan Dal Zotto pediu demissão da Seleção Brasileira de vôlei masculino neste domingo (8), logo após a vitória da equipe em cima da Itália no pré-olímpico de vôlei realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A conquista garantiu a vaga do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, e de acordo com Renan, os jogadores não foram informados antes para não tirar a concentração no jogo.

“Nesse momento, oficializo que estou me afastando do comando da seleção, com muito orgulho e, mais do que isso, eu comuniquei ontem para CBV e não falei com os jogadores, nem com a comissão técnica, porque eu não queria que absolutamente nada interferisse na cabeça desses atletas. O grupo estava muito fechado, um dando apoio para o outro, e a gente não sabia o que poderia influenciar, só queríamos jogar vôlei. Foi o que nós fizemos durante a competição e principalmente hoje, o pessoal focado bola a bola, focado na principal missão que era buscar esse título aqui no Pré-Olímpico, vaga para 2024”, disse em entrevista após a partida.

Dal Zotto estava sofrendo pressão para deixar o comando da Seleção após o fraco desempenho na Liga das Nações e no Sul-Americano. Na partida de hoje, contra a Itália, alguns torcedores chegaram a gritar “Fora Renan”, durante o jogo. Apesar das circunstâncias, o técnico afirmou que a decisão foi por motivos familiares e médicos.

“Hoje é uma decisão familiar, é uma decisão por orientação médica, eu preciso cuidar da minha saúde física e mental, pelo menos por enquanto, eu estou há mais de 50 anos no vôlei. Aqui é só o meu afastamento da seleção brasileira, do comando, não quer dizer que eu vou estar fora do vôlei porque o vôlei é minha vida”, explicou.

Renan estava no comando da Seleção Brasileira desde 2017, quando Bernardinho saiu, e sua maior conquista com o Brasil em quadra foi na Liga das Nações, em 2021, quando sequer pôde estar em quadra, pois estava internado se recuperando da covid-19.