Supercopa de vôlei: Praia Clube e Minas disputam segundo título da temporada em menos de uma semana

A temporada 2023/2024 do vôlei feminino já começou e, em menos de uma semana, o Praia Clube e o Minas irão decidir o segundo título nesta sexta-feira (3) pela Supercopa de Vôlei Feminino, na Arena Hall, em Belo Horizonte. O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv 2 às 21h.

O Minas é o atual campeão da Supercopa e da Superliga. O Praia Clube é o atual campeão da Copa Brasil. As duas equipes já se enfrentaram nas finais das últimas quatro edições do Sul-Americano e decidiram as últimas dez edições do Mineiro. Praia e Minas também decidiram as três finais da Copa Brasil desde 2019.

O Praia Clube, que tem a levantadora paraense Naiane Rios, chega para a decisão embalado pela vitória na final do Mineiro, na terça-feira (1). A equipe bateu o Minas por 3 sets a 0, com destaque para a ponteira russa Sofia Kuznetsova, que marcou 21 pontos.

O Minas tem vantagem nas finais, pois a equipe venceu três edições da Superliga, da Copa Brasil e do Sul-Americano e quatro do Mineiro. No geral, o time tem 13 títulos de Belo Horizonte contra nove da equipe do Triângulo Mineiro.

O Praia Clube, por sua vez, é o atual campeão da Supercopa e da Copa Brasil. A equipe também foi vice-campeã da Superliga e do Sul-Americano na última temporada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Esportes, Pedro Cruz)