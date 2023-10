O que o Paysandu precisa para conquistar o acesso à Série B na última rodada do quadrangular

A derrota do Paysandu por 2 a 1, de virada, para o Amazonas-AM, na tarde deste domingo (1), adiou o sonho bicolor de subir à Série B para a última rodada do quadrangular, que será disputada no próximo sábado (7). O Paysandu ainda é o líder do grupo com 10 pontos, mas agora possui concorrentes diretos. São três clubes brigando por duas vagas e o clube paraense decidirá a vaga de Série B fora de Belém. A equipe alvicileste pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim estará na Série B em 2024.

O cenário para que o Paysandu conquiste o acesso ficou um pouco conturbado, mas o Papão pode avançar à Série B mesmo perdendo. Um empate contra o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro (RJ), garante o Papão na Segundona. Em caso de derrota bicolor por um gol de diferença, o Paysandu ainda sim estará na Série B, porém, se o Paysandu perder por dois gols de diferença, ele empata com o Voltaço em pontos, saldo de gols e também em gols pró e seria ultrapassado no critério “confronto direto”. Nesse caso, o Papão teria que torcer para uma derrota do Amazonas-AM, que joga em casa, contra o Botafogo-PB, que já não possui chances de classificação.

A sexta e última rodada do quadrangular final da Série C será próximo sábado (7), com as duas partidas ocorrendo no mesmo horário, às 18h. O Volta Redonda recebe o Paysandu, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ) e o Amazonas pega o Botafogo na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).