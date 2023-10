A caminho do Mangueirão, torcedores do Paysandu surfam em cima de ônibus; vídeo

O Paysandu está a um ponto do acesso à Série B e pode conseguir neste domingo (1°), a partir das 17h30, no Mangueirão, contra o Amazonas, e nenhum bicolor quer perder este momento. Caso de um grupo que, a caminho do Estádio, foram registrados surfando em cima de um ônibus que ia em direção ao palco da partida.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Líder do Grupo C do quadrangular, com 10 pontos conquistados, o Paysandu precisa apenas um empate para selar o retorno à Série B. Acompanhe a cobertura completa de Paysandu x Amazonas, que terá transmissão Lance a Lance, pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.