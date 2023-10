Paysandu encara o Amazonas faltando um ponto para voltar à Série B do Brasileirão

Um ponto. Apenas um empate é tudo o que o Paysandu precisa para conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro sem depender de ninguém. A equipe bicolor entra em campo neste domingo (1°), às 17h30, no Estádio Mangueirão, contra o Amazonas, para que, cinco anos depois, consiga enfim o superar o calvário da Série C do futebol nacional.

A expectativa é enorme pelo duelo em vários aspectos: primeiro, a confirmação matemática do acesso à Segundona. Depois, a rivalidade com o Amazonas causada pela briga entre membros da diretoria e jogadores do Papão em jogo realizado em Manaus, no dia 9 de setembro (quando o presidente do time de Manaus deu um soco e quebrou o nariz do zagueiro Naylhor).

Para a partida, o Paysandu não conta com o técnico Hélio dos Anjos, expulso na virada contra o Botafogo-PB, na rodada passada. De resto, o time deve vir da mesma forma que nos últimos jogos, com Nicolas Careca aberto e Mário Sérgio de centroavante, com João Vieira, Alencar e Robinho fazendo a ligação no meio-campo.

Um pouco de história

A última vez que o Paysandu disputou a segunda divisão foi em 2018, quando caiu na última rodada. A derrota por 5 a 2 para o Atlético-GO, em plena Curuzu, em novembro de 2018, freou a reação bicolor na reta final.

De lá para cá, o Papão enfileirou frustrações na tentativa de voltar. Em 2019, Vuaden e o Náutico causaram a maior delas. Entre 2020 e 2022, o Paysandu ficou na lanterna do grupo em que esteve no quadrangular de acesso da Série C.

Líder do Grupo C do quadrangular, com 10 pontos conquistados, o Paysandu, como mencionado, precisa apenas um empate para selar o retorno à Série B. Acompanhe a cobertura completa de Paysandu x Amazonas, que terá transmissão Lance a Lance, pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Ficha técnica

Paysandu x Amazonas

Campeonato Brasileiro da Série C – 5ª rodada do quadrangular de acesso

Data: 01/10/2023

Horário: 17h30

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho, Kevyn; João Vieira, Alencar e Robinho; Nicolas Careca, Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Técnico: Guilherme dos Anjos.

Amazonas-AM: Marcão; Patric, Thiago Spice, Jackson e Raphael Soares; PH, Ítalo e Diego Torres; Léo Guerra, Gustavo Ermel e Sassá.

Técnico: Luizinho Vieira.