Às vésperas do jogo que pode dar acesso ao Paysandu, Hélio dos Anjos conhece torcedora ilustre

O maior reflexo de um bom momento para o clube de futebol aparece nas relações com a torcida. Quanto mais estreita a relação entre as arquibancadas e o vestiário, maior é a confiança e otimismo no trabalho. Assim pode ser definido a fase atravessada pelo Paysandu. Estando a um empate da Série B, o time e a comissão técnica literalmente caíram nas graças da torcida e, por onde passam, recebem o apoio e carinho.

De hj…Ganhei meu dia…Conheci D. Albertina, Bicolor de 94 anos…Hj ela está cega e acompanha tudo do nosso @paysandu pelo rádio e escuta todos os jogos e resenhas do Paysandu…Ela estava linda vestida com nosso uniforme.Obrigado minha querida amiga,recebi muito carinho de sua família…Como é bom ser bicolor…Certeza que não é só futebol… “Vida que segue feliz” Filha @flortobi

Com o técnico Hélio dos Anjos não tem sido diferente. Desde sua chegada em Belém, o comandante vem mostrando um trabalho sério e empenhado, cativando nos torcedores um respeito muito grande, que por vezes é devolvido por ele em forma de alegres encontros com personagens aleatórios da Fiel Bicolor. Uma dessas é a quase centenária dona Albertina, de 94 anos. Nesta quarta-feira (27) o técnico publicou uma sequência de fotos com a torcedora e fez um texto dedicado à ela.

Em pouco mais de uma hora no ar, a foto já recebeu mais de três mil curtidas e dezenas de comentários, seja para desejar sorte ao técnico, seja para desejar felicidades à torcedores. Neste domingo, a s