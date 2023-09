Empresário de Hélio dos Anjos nega proposta do Ceará e avalia futuro: ‘Paysandu tem preferência’

A prioridade do técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, é a renovação de contrato com o time bicolor ao final da temporada. Pelo menos foi o que afirmou o empresário do treinador, Thiago Sampaio. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o profissional disse que Hélio recebeu sondagens de outras equipes nas últimas semanas, mas que não ouviu propostas para manter o foco na reta final da Série C.

"Temos contrato com o Paysandu até 31 de dezembro e antes de acabar o campeonato não vamos conversar com ninguém. Nosso foco é na conquista do título brasileiro. Houve sondagens de outras equipes, mas não demos abertura. Nossa prioridade é no título e depois na renovação com o Paysandu. O Papão tem preferência", disse Thiago.

A declaração de Thiago ocorreu no mesmo dia em que uma série de boatos nas redes sociais apontavam Hélio dos Anjos como possível alvo do Ceará para a próxima temporada. No momento, o Vovô é treinado por Vagner Mancini e está na 11ª posição da Série B do Brasileirão.

Vagner Mancini é técnico do Ceará (Eduardo Martins / A Tarde)

Apesar da má fase do Ceará na Segundona, a estadia de Mancini na equipe é curta. O treinador tem apenas três jogos sob o comando do Vovô e possui contrato com o clube até o final de 2024. De acordo com o empresário de Hélio, esses fatores, além da grande amizade entre Hélio e Macini, deixam o negócio quase impossível.

"O Hélio é super amigo do Mancini e jamais conversaria com o Ceará com ele lá dentro. Além disso, o Mancini tem contrato até o final do ano que vem, o vínculo é muito forte. A prioridade agora não é ouvir boatos ou propostas. Temos que focar somente no Paysandu", disse.

O próximo desafio bicolor na Série C do Brasileirão é contra o Amazonas-AM, no domingo (1º), no Mangueirão. Um empate diante da Onça-Pintada garante o Bicola na Série B do Brasileirão da próxima temporada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.