MPPA marca reunião com Paysandu para discutir caso de cambismo em jogo contra o Amazonas-AM

O Ministério Público do Pará (MPPA) agendou para esta quarta-feira (27) uma reunião com representantes legais do Paysandu para discutir os possíveis casos de cambismo envolvendo a venda de ingressos para a partida entre Papão e Amazonas-AM, pela Série C do Brasileirão. Na semana passada, o órgão havia notificado o clube após uma série de vídeos e fotos registrarem compras exageradas de entradas nas lojas do Papão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Depois de uma apuração preliminar, o MPPA teve ciência de que o Paysandu estaria infringindo os direitos dos consumidores. A constatação levou o órgão a instaurar um procedimento de investigação com base nos artigos 166 e 167 da Lei Geral do Esporte.

VEJA MAIS

Caso a denúncia seja enviada à Justiça e julgada procedente, o crime de cambismo prevê penas que variam de 1 a 2 anos de reclusão, além de multa, para aqueles que vendem ou portam ingressos de eventos esportivos por preço superior ao indicado no bilhete. Além disso, a facilitação, distribuição ou desvio de ingressos para venda por preço superior ao indicado no bilhete pode resultar em pena de 2 a 4 anos de prisão, acrescida de multa.

Alta procura

Em apenas um dia o próprio Paysandu anunciou a venda de mais de 30 mil ingressos para o jogo contra o Amazonas-AM e o esgotamento das entradas da arquibancada Lado B do Mangueirão. Ao longo da última semana, torcedores do Papão formaram grandes filas nas lojas oficiais do clube e na Curuzu para a aquisição dos bilhetes.

A venda pela internet também chegou a gerar lentidão no site e, em menos de duas horas, os ingressos para o Lado B da arquibancada não apareciam mais no sistema, que só permite a venda de quatro entradas por CPF. A mesma prática, em tese, ocorre nas vendas presenciais.

O jogo

Paysandu e Amazonas-AM se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, no estádio Mangueirão, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série B. Um empate diante da Onça-Pintada vai selar o acesso do Papão à Série B do Brasileirão. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.