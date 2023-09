Papão promete parte da renda do jogo do acesso ao 'Papa do Paysandu' e outros atingidos por incêndio

José Antônio da Silva, mais conhecido como Papa do Paysandu, foi um dos moradores que perdeu a casa em um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira no bairro da Sacramenta, em Belém. O torcedor bicolor de 66 anos, que trabalha no Ver-o-Peso, conversou com a equipe de O Liberal na manhã desta quinta. Ele explicou que estava indo para o trabalho quando soube e acabou retornando imediatamente. O único pertence que lhe sobrou foi uma bicicleta.

"Eu estava a caminho do Ver-o-peso. Um vizinho sabia aonde eu estava, sabia que eu estava pegando isopor, porque eu também vendo isopor e trabalho com peixe. Aí ele disse: 'Cametá, tua casa está pegando fogo'. Quando cheguei aqui, encontrei essa tragédia, que eu não quero para ninguém', lamentou, às lágrimas, o feirante, que mora no local há 53 anos.

Paysandu organiza doações

Figura frequente em jogos do Paysandu por ir vestido de Papa com as cores do Papão, José Antônio revelou que já foi procurado por dirigentes bicolores para receber ajuda. O Núcleo de Esportes do Grupo Liberal apurou que o clube organiza uma campanha de arrecadação via Pix para o torcedor e também vai reservar um percentual da renda da partida do próximo domingo, contra o Amazonas, pela Série C, para ajudar as vítimas do incêndio.

"Não tenho pix. Meu filho que ia fazer hoje, um diretor do Paysandu passou e pegou ontem [quarta-feira] aqui comigo. Não quero [ajuda] só para mim, quero para todas as pessoas que perderam as suas coisas aqui", contou o 'Papa' alviceleste.

O incêndio de grandes proporções atingiu pelo menos oito casas no final da travessa Angustura, próximo ao canal da Pirajá, no bairro da Sacramenta, em Belém. As chamas teriam começado por volta das 20h. A principal suspeita, no momento, foi de uma vela esquecida acesa em uma das casas, mas o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ainda investigam o caso.

Veja como ajudar

Um posto de arrecadação de roupa, eletrodomésticos, sapatos e outros itens essenciais para as famílias atingidas foi montado na sede da Defesa Civil de Belém, na avenida Pedro Pedro Miranda, esquina com a travessa Pirajá, na Aldeia Cabana. Funciona a partir desta quinta, das 8h às 16h. A Defesa Civil também disponibilizou um contato de telefone para ajuda: 98439-0646. O contato funciona 24 horas por dia.