Papa do Paysandu tem casa destruída em incêndio no bairro da Sacramenta; vídeo

Como informado pela Redação Integrada de O Liberal, várias casas foram destruídas em um incêndio no bairro da Sacramenta, na noite desta quarta-feira (27), em Belém. O torcedor José Antônio da Silva, de 66 anos, mais conhecido como o "Papa do Paysandu" no Círio de Nazaré, foi um dos afetados pela tragédia. Ao ver a casa em chamas, José Antônio foi às lágrimas:

"Eu cheguei agora. Pelo amor de Deus... Morava só eu, com minha roupa do Círio todinha para me vestir de papa. Tudinho do Paysandu, sou o papa do Paysandu", lamentou José.

O incêndio aconteceu na travessa Angustura entre canal da Pirajá e Senador Lemos. Até o momento, não há informações de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

A equipe busca contato com José Antônio, mas até o momento sem sucesso.