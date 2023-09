Incêndio: Casas são destruídas pelo fogo na Sacramenta

Várias casas foram destruídas por um incêndio na noite desta quarta-feira (27) na travessa Angustura entre canal da Pirajá e Senador Lemos, bairro da Sacramenta, em Belém.

VEJA MAIS

No local há muita fumaça e o Corpo de Bombeiros atua para combater as chamas. Por conta do vento, os agentes têm dificuldade de cessar o incêndio. A todo instante, moradores chegam com baldes para ajudar. Equipes da Equatorial Energia se deslocaram ao local para evitar acidentes com a rede elétrica.

Não há informações de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Acompanhe para mais informações.