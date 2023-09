Incêndio em festa de casamento mata 113 pessoas e deixa 150 feridas; vídeo

No Iraque, uma festa de casamento foi tomada por um incêndio, causando a morte de pelo menos 113 pessoas. Outras 150 feridas foram levadas para unidades de saúde. O incidente ocorreu na manhã de quarta-feira (27) pelo horário local, e noite desta terça-feira (26), no Brasil.

O caso foi registrado no distrito de Hamdaniyah, província de Nínive, no norte do país. O governo iraquiano já mobilizou equipes de resgate para prestar assistência às vítimas. O número pode ser ainda maior, segundo o vice-governador da província, Hasan al-Allaq.

A agência estatal iraquiana informou que a Defesa Civil do país está coordenando o transporte dos feridos para hospitais da região.As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um trecho do fogo, trabalho de resgate e a tentativa de conter as labaredas.