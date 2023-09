Incêndio é registrado em um depósito na BR-316 nesta quarta-feira

Um incêndio está sendo registrado, na BR-316, na tarde desta quarta-feira (27), em uma área que fica entre os municípios de Santa Izabel e Benevides. Apenas um sentido da rodovia, Santa Izabel-Belém, está sendo usado pelos motoristas no momento. Homens do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre possíveis feridos. A Redação Integrada apura mais informações sobre o incêndio.

