Incêndio na Sacramenta: rastro de destruição deixa famílias desoladas; veja como ajudar

O cenário é de destruição com famílias desoladas no local onde, na noite de quarta-feira (27), um incêndio de grandes proporções atingiu pelo menos 16 casas localizadas no final da travessa Angustura, bairro da Sacramenta, em Belém. O sinistro começou por volta das 20h. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil de Belém está no local na manhã desta quinta-feira (28) e informou que foram 6 imóveis com perda total e 10 com perda parcial, de acordo informações preliminares.

Veja como ajudar:

Um posto de arrecadação de roupa, eletrodomésticos, sapatos e outros itens essenciais para as famílias atingidas foi montado na sede da Defesa Civil de Belém, na avenida Pedro Pedro Miranda, esquina com a travessa Pirajá, na Aldeia Cabana. Funciona a partir desta quinta, das 8h às 16h. A Defesa Civil também disponibilizou um contato de telefone para ajuda: 98439-0646. O contato funciona 24 horas por dia.

O que causou o incêndio?

Moradores relataram que o fogo teria começado com uma vela supostamente esquecida dentro de uma das residências. No entanto, somente a perícia do Corpo de Bombeiros poderá esclarecer as causas e circunstâncias do ocorrido. Dentre os imóveis atingidos, cinco construídos em madeira tiveram perda total; outras três casas de alvenaria foram parcialmente destruídas

As vítimas conseguiram salvar alguns poucos pertences como eletrodomésticos, móveis e roupas. O material foi transferido para casas de parentes e vizinhos.

Providências

Defesa Civil e Fundação Papa João XXIII (Funpapa) realizam as ações para garantir a segurança e amenizar o sofrimento das famílias. A Prefeitura de Belém informou que vai ajudar com abrigos para as famílias atingidas passarem a noite.

“A expectativa da Defesa Civil é controlar tudo e liberar a área na madrugada (de quarta para quinta-feira)”, informou o prefeito. “E já nessa quinta-feira a Prefeitura estará no lado dos moradores, fazendo um reconhecimento mais profundo do ocorrido e das consequências, adotando, então, as medidas cabíveis para aliviar o sofrimento das pessoas”.