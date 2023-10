Família tem pequeno bicolor como 'talismã' em jogo que pode marcar acesso do Paysandu

A bola ainda nem rolou para a partida entre Paysandu e Amazonas-AM, pela quinta rodada do quadrangular da Série C, mas a torcida bicolor já está eufórica pelo possível acesso à Segunda Divisão. Quem compartilhou um pouco dessa emoção foi a família Souza, que veio em peso ao estádio Mangueirão neste domingo (1º).

O talismã da família é o pequeno Talles, de sete anos. Segundo o pai, Rodrigo, o garoto nunca viu o Paysandu perder no estádio. Essa fama de pé-quente do jovem bicolor é motivo para a família acreditar no acesso do Paysandu nesta tarde.

"O amor pelo Paysandu foi passado por várias gerações da minha família e quero seguir isso com o meu filho. Com certeza sairemos com o acesso. Ele já foi várias vezes ao estádio e nunca viu o Papão perder. O moleque é pé-quente", disse.

Talles, ao contrário do pai, ficou um pouco mais tímido em cravar um resultado no jogo. No entanto, disse que o gol do acesso do Papão deve sair dos pés do artilheiro bicolor, Mário Sérgio, com dois gols.

Paysandu e Amazonas-AM se enfrentam às 17h30. Um empate garante o Paysandu na Segunda Divisão do ano que vem. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.