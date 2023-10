Trânsito lento e estacionamento cheio: torcedores chegam cedo ao Mangueirão para Paysandu x Amazonas

Antes mesmo das 14h deste domingo (1/10) muitos torcedores já chegavam ao Mangueirão para assistir à partida entre Paysandu e Amazonas, pela Série C do Brasileiro. O Papão precisa de pelo menos um empate para confirmar o acesso à Série B do ano que vem. O jogo é válido pela quinta rodada do quadrangular da Terceirona.

A expectativa da torcida é tão grande que os ingressos estão esgotados desde a última terça (26/09). Espera-se que quase 50 mil pessoas estejam presentes no Mangueirão - entre público pagante, sócios torcedores, convidados, pessoas credenciadas, vendedores e gratuidades.

Trânsito lento e paciência

Um longo engarrafamento já era registrado nesta tarde de domingo (1) no acesso ao Mangueirão pela Avenida Independência. Por volta das 14h30, a lentidão no trânsito já se estendia desde o acesso pela Avenida Júlio César, em Val-de-cans.

O acesso pela Avenida Transmangueirão é a principal via para os torcedores que compraram ingressos para setores do Lado B do estádio. Para o Lado A, a principal via de acesso é a Rodovia Augusto Montenegro.

Cobertura completa

A partida entre Paysandu e Amazonas começas às 17h30 e terá cobertura completa de @Oliberal, com transmissão no Youtube e acompanhamento lance a lance em oliberal.com.